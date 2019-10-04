Инсталляция "Голова Гоголя": в Виннице установят символ фестиваля AIR ГОГОЛЬFEST 2019

Организаторы фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬFEST 2019 установят инсталляцию "Голова Гоголя" на площади Европейской в городе Винница 5 октября, в 19:00

К этому событию также подготовили перфоманс 6 октября – художники традиционно разрисуют Гоголя, чтобы подчеркнуть айдентику фестиваля и Винницы, в частности. Куратор визуальной программы Александр Никитюк приглашает художников присоединиться к разрисовыванию инсталляции и, таким образом, стать участниками фестиваля.

Кроме того, журналисты также смогут пообщаться с организаторами по подготовке к фестивалю и узнать хедлайнеров театральной и музыкальной программы.

Установка "Головы Гоголя" – традиционное событие на каждом фестивале ГОГОЛЬФЕСТ, которая анонсирует начало фестиваля и создает праздничное предчувствие у горожан. Это – символ ГОГОЛЬФЕСТ, без которого невозможно его проведение.

В этом году международный фестиваль современного искусства AIR ГОГОЛЬFEST состоится в Виннице в течение 18-20 октября на территории завода "Кристалл".

A R ГОГОЛЬFEST происходит в рамках проекта GogolFest Inoculation – нового проекта от команды фестиваля ГОГОЛЬFEST, целью которого является объединить города в Украине с помощью искусства и осуществить мечту о "новой Украине".

Официальный сайт

История фестиваля:

17-18 ноября 2018 в г. Винница состоялся тизерный проект фестиваля международного современного искусства Air GogolFest в течение двух дней и одной ночи.

В рамках фестиваля Центр современного искусства "ДАХ" представил свои лучшие, известные во всем мире, продукты: выступление кабаре-группы Dakh Daughters, социального рейв-бэнда "ЦеШо" и спектакль "Парадоксы преступления" – драму абсурда от режиссера Влада Троицкого.

На фестивале в рамках театральной программы был представлен австрийский мультидисциплинарный спектакль "Bauhaus Tanzt", а также проект театральной коллаборации Украины, Германии и Великобритании "TRANZYT".

AIR ГОГОЛЬFEST версии 2018 в цифрах:

7000 посетителей

150 участников

50 художников

25 музыкальных выступлений

4 театральные события

5 перформансов

30 образовательных встреч

Фестиваль состоялся благодаря: Украинский культурный фонд, Винницкий городской совет, Благотворительный фонд "Подольская община", Центр современного искусства "Дах", Общественная организация "Художественное объединение" Плай ".

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