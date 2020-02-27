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27 февраля • обновлено в 11:11
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Идеальный север: чем хорош Стокгольм

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Столица Швеции отличается особой северной красотой. Это многовековой город, который раскинулся на 14 островах между Балтийским морем и озером Меларен.

Здесь отличная кухня, потрясающие виды на море, строгая архитектура и множество впечатляющих музеев.

Как добраться и обустроиться

Самый быстрый и удобный способ добраться в Стокгольм – авиаперелет. Дешевые билеты сюда легко найти на aviasales.ua.

Чтобы посетить Швецию, виза украинцам не нужна, если, конечно, есть биометрический паспорт.

Как и во всех скандинавских странах, цены здесь не самые демократичные, но варианты бюджетного жилья есть даже в центре города.

Идеальный север: чем хорош Стокгольм

pixabay.com

Останавливаться лучше в исторических районах – Гамластан и Риддархольмен. Здесь сосредоточены почти все достопримечательности Стокгольма, так что тратиться на общественный транспорт почти не придется.

И все же именно в Стокгольме следует обязательно прокатиться в местном метро. В отличие от большинства городов Европы, многие станции здесь – настоящее произведение искусства с инсталляциями, росписью и необычной подсветкой.

Одна из самых известных станций – Solna Centrum. Ее потолок похож на нависающую ярко красную скалу.

Главные достопримечательности

Стокгольм – прекрасное место для длительных прогулок и пикников. Острова здесь соединены множеством мостов, тут есть набережные и пляжи, которые отличаются особой северной красотой, а также многочисленные парки и скверы, где местные устраивают пикники.

Примечательно, что, хоть Стокгольм и северный город, климат тут довольно мягкий. Летом не жарко, не более 25 градусов, а зимой почти никогда не бывает настоящих суровых холодов благодаря теплому течению Гольфстрим.

Из архитектурных достопримечательностей можно отметить Риддархольмскую и Немецкую церковь, Дом старейшин, особняк Бунде, дворец Оксеншерны, Стокгольмский оперный театр.

Идеальный север: чем хорош Стокгольм

pixabay.com

Конечно, стоит увидеть Королевский дворец. Тем более, это актуальная резиденция действующих шведских монархов.

Одно из самых знаменитых зданий города – церковь Энгельбректа и Стокгольмская ратуша. Их возраст небольшой – чуть более ста лет. Особенность зданий в том, что их построили намеренно в духе древней Швеции. В Ратуше до сих пор заседает городская мэрия, здесь же проходит банкет в честь вручения Нобелевской премии.

Кроме того, Стокгольм славится необычными и креативными музеями. Помимо традиционных – Национального музея Швеции, Музея северных стран и Королевского дворца, посетить стоит музей группы АВВА, музей алкоголя, музей Ваза. Последний – это настоящий боевой корабль 17-го столетия, который затонул, а после был поднят с дна.

Для детей будет интересен Юнибаккен – это интерактивный музей по произведениям знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Идеальный север: чем хорош Стокгольм

pixabay.com

Еда в Стокгольме

Главное, чем могут похвастать шведы – это всевозможные виды рыбы и морепродуктов, которые готовят самыми необычными способами. К примеру, здесь существуют десятки блюд из одной только сельди – с соусом, вином и даже горчицей.

Конечно же, нельзя побывать в Швеции и не попробовать оленину. Блюд из этого мяса здесь много разновидностей. Любимое шведское лакомство – тушеная или запеченная оленина под брусничным или клюквенным соусом.

Поездку в Стокгольм можно совместить с концертом любимого исполнителя или игрой футбольной команды. В мобильном приложении aviasales.ua в разделах “Концерты” и “Футбол” можно подобрать билеты на самолет, отели и даже билеты на сам концерт.

Приложение для IOS, для Android.

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