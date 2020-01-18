"БДСМ, шансон и ад на колесах": журналист поделился криком души о поездке на Драгобрат

Украинский журналист Федор Попадюк написал разгромный блог, в котором жестко раскритиковал внутренний туризм в Украине. Поделиться криком души его сподвигла поездка на горнолыжный курорт Драгобрат в начале января 2020 года.

Журналист сделал вывод, что туризм в нашей стране "развивается по слогану "Сдохни или умри", а владельцы туристического бизнеса в Западной Украине вместо поддержки национальных традиций массово подстраиваются под отдыхающих и популяризируют русский шансон. Колонку Попадюка опубликовала "Украинская правда".

Коллаж

Большую часть рассказа Попадюк посвятил путешествию в плацкартном вагоне, сравнив его с "БДСМ-сессией", где "в роли верхнего выступает "Укрзалізниця", которая наказывает тебя, заставляет страдать и испытывать унижение".

"Сколько бы раз я ни ездил в плацкарте, я уже смирился со многим:

что с тебя будут требовать бумажный билет или с недовольным лицом долго переписывать цифры с электронного;

что в теплое время года в качестве кондиционера там используется пластиковая бутылка, вставленная в окно, а в холодное время года вагон нужно воспринимать как сауну на колесах;

что если ты едешь на верхней полке и просыпаешься ночью, ты можешь решить, что ты в гробу, и отчасти будешь прав;

что вместо столика может попасться кусок фанеры, а у проводниц иногда такой вид, что кажется, будто вместо чая она хочет предложить тебе вилкой в глаз или растворимый кофе "три в одном" и ты не знаешь, что из этого хуже.

Я даже создал концепцию плацкарта как ада", – эмоционально описал журналист.

Плацкартный вагон Укрзалізниці Слово і діло

Вторая часть "БДСМ-сессии", по его словам, начинается в дороге из Ивано-Франковская на Драгобрат.

"Тебе нужно отбиться от стайки бомбил у вокзала, найти кассу, купить билет на автобус, протрястись полтора часа, выйти на какой-то непонятной станции, дождаться следующего автобуса, забитого под завязку, проехать еще час, но уже стоя, доехать до Ясеней, сесть на убитый "пирожок" без какой-либо системы амортизации и еще полчаса протрястись по горному бездорожью, попутно получая легкие увечья внутренних органов", – продолжил Попадюк.

Что касается самого курорта, у автора сложилось впечатление, что "Драгобрат развивается куда-то не в ту сторону, если вообще развивается".

"Вместо того, чтобы делать упор на традиции, красиво подавать их и заворачивать, привлекать туристов карнавальностью и обрядовостью, там как будто бы решили подстроиться под с трудом понаехавшего туриста без претензии на традиционные изыски и вести себя так, как ему будет комфортнее", – с печалью отмечает Попадюк.

Драгобрат skitours.com.ua

Он также сравнил Драгобрат с курортами Азовского моря из-за тотальной русификации.

"Ты точно не ожидаешь, что в твоих ушах Драгобрат будет отдаваться какой-нибудь Кирилловкой или Мелитополем. Потому что когда ты оказываешься на самом верху, то слышишь как из практически любого общепита играет если не русскоязычный рэп, то русскоязычный шансон. Если повезет, можно услышать американские рождественские песни из одного-двух хипстерских заведений, которые внешне мало чем отличаются от киевских хипстерских заведений. За тем исключением, что в киевских официанты тебе улыбаются, говорят с тобой на украинском, даже если ты говоришь на русском, а кальянов там никогда и в помине не было. И если бы не виды на горы и леса, эпизодические колыбы с надписью "Гуцульська кухня", редкие частушки в духе "Тьоща, дай, дай на машину", и говор некоторых местных, чей украинский иногда звучит как польский, то ты вообще не догадался бы, что ты в Карпатах. Замени море на горы, зиму на лето – и привет, Бердянск", – подытожил журналист.

Блог Попадюка вызвал громкую дискуссию в сети. Часть украинцев поддержала его, подчеркнув, что с таким низким уровнем инфраструктуры и комфорта и высокими ценами лучше ехать в Румунию, Польшу или Словакию. Другие же сошлись на том, что автор, скорее всего, даже не пытался получить позитив от поездки.

Скриншоты под колонкой на УП

Скриншоты под колонкой на УП

Скриншоты под колонкой на УП

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года на Драгобрате туристку переехали ратраком.

Ранее горнолыжный курорт попал в скандал из-за того, что местный медпункт заставил туристов заплатить 500 грн за первую помощь пострадавшему во время отдыха ребенку.

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