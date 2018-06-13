Чем отличается "все включено" в Турции и Европе

Часто, выбирая гостиницу с all inclusive на популярных летних европейских курортах, туристы ждут, что будет, как в Турции: всего много и все бесплатно.

Но тут отели не всегда работают по таким правилам, а потому порою отпуск может оказаться вовсе не таким, как вы его представляли.

"Мастер Тура" рассказал о том, чем европейский all inclusive отличается от турецкого.

В традиционный турецкий AI входит основное трехразовое и промежуточное питание в барах и ресторанах, анимация, пользование бассейнами и прочими услугами, которые предоставляет гостиница.

В Болгарии система "все включено" появилась не так давно. Туристам, которые решили провести свой отпуск в этой стране, необходимо внимательно читать условия проживания в отеле, так как в большом количестве случаев болгарский АI - это только питание. Кроме того, нужно быть готовым, что в гостинице нет аниматоров.

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Испанская система “все включено” похожа на турецкую. Там турист сможет получить еду, местный алкоголь и услуги гостиницы. Но есть и то, что может подпортить отдых: испанский АI не круглосуточный, работают там в основном до 23:30, поэтому если вы решитесь прогуляться по ночному городу, не рассчитывайте на ужин.

Бесплатных шезлонгов и зонтиков тоже не будет, так как все пляжи Испании муниципальные.

Туристы, которые едут в Италию, останавливаются в гостиницах АI очень редко, так как эта система там не очень популярна. Но некоторые отели предлагаю вариант, который похож на “все включено”: HB аll Inclusive Treatment и FB аll Inclusive Treatment, в стоимость которых включено трехразовое питание, напитки и пляжное оборудование (два лежака + один зонт на номер).

Мини-бары в Италии платные, а во многих отелях нет аниматоров. Если вы захотите полежать на шезлонге в первой береговой линии, то тоже придется заплатить. В сезон цена за аренду зонтика и лежака растет с невероятной скоростью. Порой приходится платить €80-100 за два лежака с одним зонтом.

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