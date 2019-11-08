Во Львове начали массово отменять рейсы: что случилось

В аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого с утра 8 ноября отменили шесть авиарейсов.

Об этом стало известно из онлайн-табло на сайте аэропорта. Сбои в графике связаны неблагоприятными погодными условиями, а также с техническими проблемами у ряда авиакомпаний.

Аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого Бизнес авиация

Отменены четыре рейса итальянского лоукостера "Ernest": из Львова в Неаполь и Венецию. А также в обратном направлении.

Скрин с сайта lwo.aero

Скрин с сайта lwo.aero

Скрин с сайта lwo.aero

Скрин с сайта lwo.aero

Скрин с сайта lwo.aero

Кроме того, утром из-за метеоусловий были отменены рейсы польской авиакомпании LOT Варшава-Львов и Львов-Варшава.

Скрин с сайта lwo.aero

Скрин с сайта lwo.aero

Из-за девятичасовой задержки рейса из Милана переносится на 17.40 вылет рейса ERN278 Львов-Неаполь. Аналогично смещается график перелетов Неаполь-Львов-Венеция и Венеция-Львов-Милан.

Возникли технические проблемы и у авиакомпании SkyUp. Рейс SQP142 Львов-Борисполь откладывается на пять часов и, как ожидается, будет выполнен 9 ноября в 00.40. На семь часов задерживается прибытие рейса из египетского Шарм-эль-Шейха. Его ждут во Львове после 21.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 октября из-за сильного тумана также произошли массовые сбои в расписании авиарейсов. Некоторые из них пришлось переносить более чем на 12 часов.

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