В Турции для туристов ввели новые ограничения: что теперь запрещено

В Турции ввели новые ограничения для туристов, отдыхающих в отелях. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Такое решение приняло Министерство здравоохранения Турции, пишет издание Hürriyet.

Как стало известно, все отели обязаны соблюдать определенные меры безопасности. Теперь рестораны, которые находятся на территории гостиниц, могут обслуживать только своих постояльцев.

Кроме того, им запрещено выдавать еду на вынос. Также гостиницам нельзя проводить развлекательные мероприятия после 22:00, включая живую музыку в ресторанах.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря в Египте введут новые карантинные правила. Так, магазины, рестораны и другие развлекательны заведения будут работать в ограниченном режиме.