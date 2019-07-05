ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Журнал

В США загорелся самолет с пассажирами: фото и видео

1.5тЧитать материал на украинском

Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту.

Как сообщил телеканал CBS Boston, огонь был потушен экипажем. Чтобы проверить самолет, вызвали пожарное отделение Бостона. О серьезных травмах не сообщалось.

Самолет Нью-Йорк - Лондон изнутри

Самолет Нью-Йорк - Лондон изнутри

Скрин с видео

Самолет снаружи

Самолет снаружи

Скрин с видео

Новости
Самолеты США и России "сцепились" возле Крыма: видео опасного инцидента

Полиция штата Массачусетс заявила, что возгорание могло начаться с пассажирского сиденья. Все 217 пассажиров были эвакуированы. Самолет летел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский "Хитроу".

Также один из пассажиров выложил в сеть видео, сделанное после посадки. "Только что приземлились. Нам сказали, что закрылки не работают. Это было после других механических проблем в Чикаго. Приземлились на большой скорости. Спишут ли самолет", — написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel