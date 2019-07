В США загорелся самолет с пассажирами: фото и видео

Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту.

Как сообщил телеканал CBS Boston, огонь был потушен экипажем. Чтобы проверить самолет, вызвали пожарное отделение Бостона. О серьезных травмах не сообщалось.

Полиция штата Массачусетс заявила, что возгорание могло начаться с пассажирского сиденья. Все 217 пассажиров были эвакуированы. Самолет летел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский "Хитроу".

Также один из пассажиров выложил в сеть видео, сделанное после посадки. "Только что приземлились. Нам сказали, что закрылки не работают. Это было после других механических проблем в Чикаго. Приземлились на большой скорости. Спишут ли самолет", — написал он в Twitter.

Just landed in @AmericanAir fliоght AA1172 to emergency vehicles. We were told wing flaps weren’t working. This was after other mechanical issues in Chicago. Landed at high speeds, and just, yikes all around. Retire this plane? pic.twitter.com/0cExoMnIUG