Турция ужесточила правила для туристов: что изменилось

Турция с июня 2020 года введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым путешественники обязаны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту.

Как передает АТР, с таким заявлением выступил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

golos.ua

Так, министр сообщил, что власти обяжут всех иностранцев и местных граждан, возвращающихся из-за границы, пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах страны.

Отмечается, что с июня в основных аэропортах Турции будет организована работа специальных лабораторий, которые будут проверять пассажиров на наличие вируса.

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Кроме того, Эрсой отметил, что тестирование будет осуществляться до прохождения паспортного контроля и не займет больше двух-трех минут. О результате каждый пассажир сможет узнать через шесть часов, и если он окажется положительным, то туриста изолируют в отеле и установят, с кем он контактировал.

biletik.aero

Как писал OBOZREVATEL, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой сообщил о том, что страна готовится к открытию туристического сезона: в конце мая планируется восстановление внутреннего авиасообщения, а в июне – после предварительного согласования с определенными странами – международное.

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