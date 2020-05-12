Главная Новости
12 мая • обновлено в 16:36
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Турция ужесточила правила для туристов: что изменилось

1.7т
Читать материал на украинском

Турция с июня 2020 года введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым путешественники обязаны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту.

Как передает АТР, с таким заявлением выступил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Турция ужесточила правила для туристов: что изменилось

golos.ua

Так, министр сообщил, что власти обяжут всех иностранцев и местных граждан, возвращающихся из-за границы, пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах страны.

Отмечается, что с июня в основных аэропортах Турции будет организована работа специальных лабораторий, которые будут проверять пассажиров на наличие вируса.

Турция ужесточила правила для туристов: что изменилось

marinatravel.kz

Кроме того, Эрсой отметил, что тестирование будет осуществляться до прохождения паспортного контроля и не займет больше двух-трех минут. О результате каждый пассажир сможет узнать через шесть часов, и если он окажется положительным, то туриста изолируют в отеле и установят, с кем он контактировал.

Турция ужесточила правила для туристов: что изменилось

biletik.aero

Как писал OBOZREVATEL, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой сообщил о том, что страна готовится к открытию туристического сезона: в конце мая планируется восстановление внутреннего авиасообщения, а в июне – после предварительного согласования с определенными странами – международное.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Место
Турция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
11
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги