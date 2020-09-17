Стюардесса сфотографировалась в необычной позе на борту и взбудоражила сеть

Итальянская стюардесса сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и восхитила подписчиков.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем стюардесса позировала, забравшись в форме с короткой юбкой в отделение для ручной клади. Свой образ она дополнила темными колготками и туфлями на каблуках.

"Упс, я сделала это снова", – подписала девушка снимок.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного снимка стюардессы и засыпали ее комплиментами.

"Красивое фото", "Отличные ноги", "Очень сексуальна. Горячая", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная в соцсетях стюардесса по имени Джесси сфотографировалась топлес во время отдыха и смутила своих подписчиков.