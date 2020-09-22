Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров самолета

Неизвестная стюардесса назвала одну из привычек пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа во время авиаперелета.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам девушки, их нервируют люди, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника.

"Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника. Большинство пассажиров не понимает, что систему следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава... Был однажды международный рейс, на котором маленький ребенок играл с кнопкой, и в этом конкретном самолете мы могли отключить звуковой сигнал или просто игнорировать его. Но при этом, когда я пошла через салон, один из пассажиров остановил меня и начал возмущаться", – рассказала стюардесса.

При этом другие представители авиакомпаний посоветовали путешественникам по возможности вставать с места и обращаться к бортпроводникам непосредственно на бортовой кухне.

"Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку", "Это все равно что щелкать пальцами в ресторане", — высказались они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестная стюардесса раскрыла реальную причину, почему члены экипажа просят пассажиров убирать откидные столики во время наиболее опасных этапов полета.