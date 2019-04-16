Пожар в Нотр-Даме: как хорошо вы знаете историю великого собора. Тест

В понедельник, 15 апреля, в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов.

Последствия оказались ужасными. Пожар обрушил шпиль, часы и крышу сооружения, однако основные конструкции собора удалось спасти. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже пообещал начать сбор средств на восстановление собора. Однако на это уйдут годы.

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Собор Парижской Богоматери был построен в 1163-1345 годах. Это католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана.

Как сообщал OBOZREVATEL, мир шокировал пожар в Нотр-Даме. Пользователи поделились своими переживаниями в сети.

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