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Пожар в Нотр-Даме: как хорошо вы знаете историю великого собора. Тест

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В понедельник, 15 апреля, в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов.

Последствия оказались ужасными. Пожар обрушил шпиль, часы и крышу сооружения, однако основные конструкции собора удалось спасти. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже пообещал начать сбор средств на восстановление собора. Однако на это уйдут годы.

OBOZREVATEL предлагает вам пройти небольшой тест на знание истории Нотр-Дама.

Пожар в Нотр-Даме: как хорошо вы знаете историю великого собора. Тест
Пожар в Нотр-Даме: как хорошо вы знаете историю великого собора. Тест
Пожар в Нотр-Даме: как хорошо вы знаете историю великого собора. Тест
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Собор Парижской Богоматери был построен в 1163-1345 годах. Это католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана.

Как сообщал OBOZREVATEL, мир шокировал пожар в Нотр-Даме. Пользователи поделились своими переживаниями в сети.

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Место
ФранцияПариж
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