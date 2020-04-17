После пожара: топ-5 туристических мест Чернобыля, которые необходимо увидеть

4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар. Огонь уничтожил множество популярных туристических объектов и потушить его удалось только 14 апреля.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть туристические объекты, которые следует увидеть после карантина. Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения проводит множество туристических компаний.

Парк аттракционов Припяти

Наиболее известным объектом, находящимся на территории парка, является колесо обозрения, которое считают одним из символов как Припяти, так и всей Чернобыльской зоны отчуждения.

Википедия

Колесо никогда не работало; оно должно было быть запущено 1 мая 1986 года.

В сентябре 2017 года туристам из Польши на короткий промежуток времени удалось запустить "Чертово колесо". После того, как они засняли это на видео, колесо было вновь остановлено.

Радиолокационная станция ДУГА

ЗГРЛС "Дуга" расположена в 10 километрах от Чернобыля. Это единственная из уцелевших подобных станций, которых было три. Стены возле Николаева и Комсомольска на Амуре были демонтированы, а станцию возле Чернобыльской АЭС было решено оставить.

Википедия

kiyavia.com

Назначение у ЗГРЛС было одинаковое – выявление вражеских атак с горизонта.

Кладбище барж и кораблей

Кладбище кораблей, судов и барж на реке находится в заливе реки Припять. Судна пришвартованы тут из-за частичного радиоактивного загрязнения. Найти корабли можно около судоремонтного завода.

kiyavia.com

Сейчас судна частично или полностью погружены в воду.

Мост "смерти"

Во время аварии на Чернобыльской АЭС облако радионуклидов накрыло это место и по слухам фон на мосту "смерти" достигал 600 рентген. Располагается мост у въезда в город Припять.

wikiway.com

С него хорошо видно Чернобыльскую станцию и железную дорогу, которая ведет к Янову.

Музей "Звезда Полынь"

Мемориальный комплекс "Звезда Полынь", был открыт к двадцатипятилетию аварии на Чернобыльской АЭС, расположен в самом историческом центре Чернобыля.

hero-sima.livejournal.com

В центральной части комплекса находится аллея с названиями навсегда эвакуированных населенных пунктов, которая состоит из 162 табличек.

tripadvisor.ru

Также там есть "Почтовая площадь", которая представляет собой пустые почтовые ящики и металлическое арматурное дерево с брошенными скворечниками, скульптура “Укротитель быка”, скульптура "Паше Осидач" и памятный знак – "бумажные журавлики", что символизируют детей Чернобыля. Одним из главным монументов тут является "Трубящий Ангел".

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