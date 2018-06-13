Похорони меня заживо: топ-5 самых диких фестивалей мира

В Азии и Европе ежегодно проводятся десятки фестивалей. В поисках новых впечатлений люди проявили изобретательность и придумали необычные гуляния. В подборке – самые дикие фесты, которые могут удивить даже самых искушенных.

Фестиваль свиней

Августовским утром на импровизированную сельскую сцену выходит француз в костюме свиньи, ложится на пол, расстегивает пуговицы на животе и достает оттуда игрушечного поросенка. Все это сопровождается воплями, которые издают животные при родах. Это действо — всего лишь часть фестиваля La Pourcailhade в коммуне Три-сюр-Баиз во Франции.

Участники состязаются в трех видах соревнований: лучший костюм, лучший Cri do Cochon ("крик свиньи") и поросячьи бега. Во время первого из них люди наряжаются самыми изощренными способами, чтобы максимально походить на свиней. Во втором конкурсе поднимаются на сцену и воспроизводят всевозможные звуки, издаваемые свиньями в разные периоды жизни: от спаривания до родов. В третьем маленькие поросята наперегонки несутся по беговым дорожкам.

Фестиваль живых мертвецов

В 10 утра в июльский день возле католической церкви Сан-Хосе собирается толпа испанцев в черных одеяниях. На их лицах скорбь, а в руках — носовые платки. Из-за угла выносят гробы. Но вместо мертвецов там лежат живые люди. Толпа ликует, скорбное настроение сменяется улыбками, платки подбрасываются в воздух.

Главными героями фестиваля Святой Марфы в регионе Галисия становятся счастливчики, которые оказались на волоске от смерти, но сумели выжить. В гроб ложится каждый, кто перенес смертельную болезнь или несчастный случай: аварию, сорвался со скалы или едва не захлебнулся в море. Так испанцы, которые за последние 12 месяцев умудрились перехитрить саму смерть, благодарят судьбу и богов за второй шанс.

Ножной рестлинг

Вдоволь навеселившись привычными способами, гости одного из баров английского Дербишира решили развлечься по-новому: мужчины устроили рестлинг. Но только в этом рестлинге вместо рук в дело пошли ноги. Под одобряющий хохот болельщиков силачи сцепились ступнями, чтобы помериться силами ножных мышц.

World Toe Wrestling Championship стал ежегодным соревнованием и проходит в Ашбурне, Великобритания. В этом году битва состоится 22 июня в семь вечера.

"Прыжок дьявола"

В испанской деревне Кастрильо де Мурсия, население которой всего 500 жителей, верующие родители избрали весьма необычный способ крещения своих новорожденных. Празднично одетых младенцев, которые родились за последний год, рядами выкладывают на матрасах прямо посреди улицы. На них движется толпа переодетых в чертей мужчин в красных и желтых костюмах и модных кроссовках. Они размахивают кнутами и лупят по ногам всех, кто, по их мнению, недостаточно праведен. Достигнув цели, "черти" перепрыгивают через младенцев, тем самым очищая их от первородного греха.

Прыжки через детей, или El Salto del Colacho, проводятся ежегодно с 1620 года. Католическая церковь много лет борется с организаторами обряда, но все усилия безуспешны. Сегодня El Salto del Colacho превратился в целый фестиваль. В этом году "прыжок дьявола" пройдет 3 июня с шести до восьми вечера и продолжится народными гуляньями с вином, музыкой и танцами. По словам местных жителей, ни один ребенок еще ни разу не пострадал.

"Томатина"

11 утра, с городской ратуши запускается петарда. На улицы въезжают грузовики, доверху загруженные тоннами спелых помидоров. Жители испанского Буньоля наперегонки бросаются к рассыпанным по площади красным "боеприпасам", чтобы запустить одним из них в соседа. Начинается долгожданная "Томатина" — двухчасовая битва, которая превращает городок вместе с его обитателями в помидорное месиво. Задача участников — пробежать под градом томатов и обстрелять ими любого, кто попадется на глаза.

Празднование "Томатины" проходит в конце августа (в 2018 году — 29 августа) в Буньоле и заканчивается всеобщим купанием в бассейне с томатным соком.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые многолюдные места планеты.