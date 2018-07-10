Отдых в Черногории: 10 вещей, которые должен знать каждый турист

Черногория – это маленькое живописное государство, омываемое прозрачными водами Адриатического моря. Отдых в Черногории популярен среди туристов благодаря удивительной природе, низким ценам и обилию достопримечательностей.

Когда-то эта страна была частью Югославии. Сейчас она пытается развиваться самостоятельно и с удовольствием принимает туристов, предлагая им все, что имеет.

Море и фантастической красоты горы - пейзажи Черногории вызывают восторг, а местные жители удивляют радушием и гостеприимством. Несмотря на скромные размеры страны, качество отдыха в Черногории может смело конкурировать с популярными курортами Италии, ведь цены здесь значительно ниже, а сервис и пляжи не хуже.

OBOZREVATEL собрал 10 полезных советов, которые могут пригодиться путешественникам при посещении этой впечатляющей страны.

1. Если вы присмотрели отдых в районе Будвинской ривьеры, не спешите ехать в саму Будву. Этот город обойдется значительно дороже, а пляжи там переполнены. Для более спокойного и дешевого отдыха можно выбрать ближайшие города.

2. Не берите машину в аренду ради поездки в горы, если не уверены, что сможете ехать 60 км/ч по серпантину, когда с одной стороны у вас вертикальный склон, а с другой - обрыв в 50 метров.

3. Все пляжи в Черногории - муниципальные, плату берут только за лежак и зонт. Цена может зависеть от города - в основном берут от 4 евро и выше. При этом сам зонт можно купить в ближайшем магазинчике за 7-9 евро.

4. При выборе гостиницы или виллы не обращайте внимания на наличие завтраков или кухни. Комплексный обед в небольшом городском ресторанчике обойдется в 5 евро. Этого обеда хватит на весь день, ведь это наваристый суп, огромный кусок мяса с гарниром и салат, а в некоторых местах еще и десерт. Чашка хорошего кофе будет стоить 1 евро. В Будве цена выше, и найти обед дешевле 7-8 евро у вас не получится.

5. Во время отдыха в Черногории фрукты стоит покупать не с рук, а прямо в супермаркете. Это и дешевле, и надежней. Из крупных сетевых магазинов можно выделить Idea и MegaMarket. Там же выгодно покупать 5-литровые бутыли с водой (1-1,5 евро), чтобы не платить по 0,5-1 евро за 1,5 литра. Если вы захотите свежего мяса и недорого, то в MegaMarket его могут приготовить прямо при вас.

6. Черногория - страна с отменным вином, поэтому в поездку не забудьте взять штопор. Если любите сухие - смело берите Vranac, из полусладких - Rose и любое марки MojeVino. Если увидите дешевое (2-3 евро против 5-10) вино с кроненпробкой, не пугайтесь - это молодое вино, из винограда, которому еще не исполнилось 10 лет. Напиток очень неплохой, хоть и не обладает глубоким вкусом. На случай, если все-таки забыли штопор, купить его в небольших супермаркетах и киосках не выйдет. Найти подобные вещи можно в магазинах "Все по 1 евро".

7. Экскурсии в Черногории - всегда дело тонкое, и часто туристы сомневаются, какую брать. Единственный случай, когда вы точно не пожалеете, - поездка на север страны к каньону реки Тара и Черному озеру. Добраться туда своими силами по черногорским серпантинам довольно непросто.

В то же время в другие места страны доехать самостоятельно не составит особого труда. В Будве есть автовокзал, с которого можно попасть в любую часть страны. Стоимость билета составляет от 3,5 до 10 евро. Стоит помнить, что вход в любую крепость обойдется примерно в 1,5-2,5 евро.

8. В отелях редко есть Wi-Fi. Туристу вместо невыгодного роуминга лучше купить местную карту с доступным 4G. Мобильные операторы наперебой предлагают самые выгодные тарифы. Стоить сим-карта будет около 5 евро.

9. Погода в Черногории непредсказуема. Если по прогнозу передают дождь, грозу и шквал весь день - не обязательно, что так будет на самом деле. Небольшой дождик может пойти где-то к вечеру. Или не пойти вовсе. Если же вы собрались куда-то, особенно в горы, то одну теплую вещь надо взять обязательно.

10. Языкового барьера в Черногории для тех, кто знает любой из славянских языков, практически нет. Там, где не хватит простого словарного запаса, который понятен всем, в ход пойдут жесты. Английский помогает не всегда, не все местные, даже молодежь, им владеют хотя бы на минимальном уровне.

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