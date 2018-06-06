Опубликован рейтинг самых дешевых авиакомпаний мира

Сервис бронирования путешествий Rome2Rio опубликовал рейтинг самых дешевых авиалиний мира.
Первое место в нем занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты, пишет Otpusk.
Список составлен с учетом цены за каждый километр перелета. При этом у Tigerair стоимость 1 км составляет 6 центов.
На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии – AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
За ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).
Отметим, компания Ryanair, которая вышла на украинский рынок, занимает 10 место в рейтинге.
Полный список топ-10 самых бюджетных компаний:
Tigerair Australia – 0,06 долл.
AirAsia X – 0,07 долл.
Indonesia AirAsia – 0,08 долл.
Jetstar – 0,09 долл.
Etihad – 0,1 долл.
Citilink Indonesia – 0,1 долл.
WOW air – 0,1 долл.
Oman Air – 0,1 долл.
Lion Mentari Airlines – 0,1 долл.
Ryanair – 0,1 долл.
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