Опубликован рейтинг самых дешевых авиакомпаний мира

Сервис бронирования путешествий Rome2Rio опубликовал рейтинг самых дешевых авиалиний мира.

Первое место в нем занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты, пишет Otpusk.

Список составлен с учетом цены за каждый километр перелета. При этом у Tigerair стоимость 1 км составляет 6 центов.

На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии – AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).

За ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).

Отметим, компания Ryanair, которая вышла на украинский рынок, занимает 10 место в рейтинге.

Полный список топ-10 самых бюджетных компаний:

Tigerair Australia – 0,06 долл.

AirAsia X – 0,07 долл.

Indonesia AirAsia – 0,08 долл.

Jetstar – 0,09 долл.

Etihad – 0,1 долл.

Citilink Indonesia – 0,1 долл.

WOW air – 0,1 долл.

Oman Air – 0,1 долл.

Lion Mentari Airlines – 0,1 долл.

Ryanair – 0,1 долл.

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