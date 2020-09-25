Назван легкий способ бесплатно получить место в бизнес-классе самолета

Стюардессы нескольких авиакомпаний и путешественники со всего мира описали легкие способы попасть в бизнес-класс самолета.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам одной из бортпроводниц, существует множество причин, по которым член экипажа имеет право повысить класс перелета туриста.

"Если кто-то уступает место или человек летит куда-либо из-за трагических событий, а также если клиент празднует годовщину или день рождения – я могу пересадить его. Также иногда мы пересаживаем пассажиров, чтобы создать весовой баланс в самолете в случае наличия свободных мест", – рассказала она.

Кроме того, по информации издания, раньше туристу достаточно было подарить членам экипажа конфеты или шоколад во время посадки на борт, чтобы получить возможность улучшения класса обслуживания. Однако опытный путешественник опроверг данный факт. Он также объяснил, по какой схеме авиаперевозчики бесплатно пересаживают в бизнес-класс.

"Заявление на бесплатное улучшение класса отправляют постоянным клиентам компании, сохраняя таким образом их лояльность", – пояснил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестная стюардесса раскрыла реальную причину, почему члены экипажа просят пассажиров убирать откидные столики во время наиболее опасных этапов полета.