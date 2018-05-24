Мегаполисы с высоты: в сеть попали потрясающие фото

41-летний австралийский фотограф Эндрю Гриффитс создает невероятные фотографии мегаполисов с высоты птичьего полета. В работе он использует вертолеты, что часто требует специальных разрешений и благоприятных погодных условий. Об этом сообщает MailOnline.

Свою последнюю съемку фотограф, имеющий 680 тыс. подписчиков на Facebook и 44 тыс. в Instagram, провел в Лондоне.

За три недели ему удалось снять город даже из тех участков воздушного пространства, которые обычно закрыты для полетов. В столице Великобритании он работал в общей сложности три недели.

В подборке, опубликованной британским изданием, есть снимки не только из Лондона, но и из других популярных туристических мест.

Нью-Йорк

Брисбен

Сидней

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Лондон

Голд-Кост, Австралия

Эндрю Гриффитс

Лондон

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