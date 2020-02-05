Мадрид днем и ночью: чем заняться в столице Испании

Столица Испании – один из самых ярких и притягательных городов мира.

Все здесь с размахом – роскошная архитектура, богатые музеи, внушительные порции в ресторанах и насыщенная ночная жизнь.

Добраться в Мадрид: все, что нужно знать туристу

Добираться в Мадрид проще всего на самолете. Аэропорт Барахас – один из крупнейших воздушных хабов мира – находится всего в 13 км от центра испанской столицы.

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Говорят в Мадриде по-испански, но, учитывая, что это – политический, экономический и туристический центр страны, многие здесь знают английский, а в туристических точках даже русский.

Что посмотреть днем?

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В первую очередь, в Мадриде следует насладиться величественной архитектурой действительно королевской столицы. Город впечатляет своим размахом и разнообразием архитектурных стилей. При этом в отличие от многих старинных городов, Мадрид отличается большим комфортом, широкими улицами и отлично работающей системой общественного транспорта.

Впрочем, если поселиться в центре – а жилье здесь вполне реально подыскать на любой кошелек – то транспортом пользоваться почти не придется.

Обязательно нужно увидеть центральные площади – Пласа-Майор и Сибелес, прогуляться по бульвару Прадо и парку Буэн-Ретиро. Увидеть Дворец связи, многочисленные монастыри и храмы, и, разумеется, Королевский дворец, который открыт для посещений.

Как и положено такому городу, который в прошлом был столицей одной из величайших империй мира, в Мадриде множество действительно стоящих музеев. Главный из которых – знаменитый музей Прадо, где можно насладиться работами настоящих гениев искусства, вроде Босха, Эль Греко, Веласкеса и Гойи.

Обязательно стоит посетить Центр искусств королевы Софии с картинами Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, а также Морской музей и Музей Америки. Последние два – уникальная возможность увидеть былое величие испанского флота, а также уникальные произведения искусства древней Америки, созданные еще до того, как ее открыл Европе Колумб.

Приобщиться к испанской культуре можно также, посетив знаменитую корриду. Лучшее место для этого – главная арена страны Лас-Вантас. Бои быков здесь проходят каждое воскресенье с марта по октябрь. Самая важная серия корриды приходится на май в честь праздников Св. Исидора.

Чем заняться ночью?

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Как и во многих жарких южных городах с наступлением темноты жизнь в Мадриде только начинается. Даже по-настоящему сытно поужинать в городе во многих ресторанах можно только после 20:00, не говоря уже о тусовках, барах и клубах.

Веселые компании ходят от заведения к заведению, некоторые едят и пьют прямо на улицах возле тапас-баров. Сытных закусок на ночь испанцы не боятся. Запивают все это вином, пивом или любимой сангрией – это среднеалкогольный напиток на основе вина с фруктами, пряностями и ликером.

Любителям потанцевать лучше отправиться на площадь Святой Анны. Здесь сконцентрированы лучшие бары и дискотеки. Тусовщики особенно рекомендуют заведение на крыше отеля Me by Melia.

Поздний вечер также можно посвятить созерцанию истинно испанского фламенко. Главное – осторожно выбирать место, избегая популярных туристических заведений. Обычно там или слишком дорого, или велик риск вместо знаменитого танца увидеть профанацию для приезжих.

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