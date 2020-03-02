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2 марта • обновлено в 14:25
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Как защититься от коронавируса в самолете: названы эффективные способы

1.3т
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Профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс назвала дезинфицирующие влажные салфетки эффектным способом защиты от заражения коронавирусом на борту самолета.

Об этом эксперт рассказала в комментарии изданию Independent.

Как защититься от коронавируса в самолете: названы способы

arnapress.kz

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Рейнольдс рекомендует путешественникам тщательно протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик и стены. А вот на сидения в самолете эксперт рекомендует туристам надевать специальные моющиеся чехлы, которые можно брать с собой на борт.

Также, по мнению профессора, поможет защититься от заражения вирусом и частое мытье рук водой с мылом или использование геля-антисептика.

"Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус", говорит Рейнольдс.

Как защититься от коронавируса в самолете: названы способы

postila.ru

Кроме того, эксперт отмечает, что маски для лица и перчатки не являются эффектным способом защиты от вируса в связи с тем, что люди используют их неправильно.

Также Рейнольдс отмечает, что риск заражения во время полета очень низок.

Как защититься от коронавируса в самолете: названы способы

forumdaily.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

  • 1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

  • В Италии число погибших резко возросло до 34 человек.

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Автор
Анна Михно
Тема
Коронавирус
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