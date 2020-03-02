Как защититься от коронавируса в самолете: названы эффективные способы

Профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс назвала дезинфицирующие влажные салфетки эффектным способом защиты от заражения коронавирусом на борту самолета.
Об этом эксперт рассказала в комментарии изданию Independent.
arnapress.kz
Рейнольдс рекомендует путешественникам тщательно протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик и стены. А вот на сидения в самолете эксперт рекомендует туристам надевать специальные моющиеся чехлы, которые можно брать с собой на борт.
Также, по мнению профессора, поможет защититься от заражения вирусом и частое мытье рук водой с мылом или использование геля-антисептика.
"Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус", – говорит Рейнольдс.
postila.ru
Кроме того, эксперт отмечает, что маски для лица и перчатки не являются эффектным способом защиты от вируса в связи с тем, что люди используют их неправильно.
Также Рейнольдс отмечает, что риск заражения во время полета очень низок.
forumdaily.com
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