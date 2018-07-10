Как выглядит рай не земле: самые яркие фото

Теплое солнце, белый чистый песок и лазурная вода – подобные места так и манят, обещая чудесных отдых и незабываемые впечатления.

В доказательство своих слов OBOZREVATEL выбрал на страницах Instagram несколько удивительных фото райских мест.

Пляж Кала Луна, Сардиния, Италия

instagram.com/trip_on_paradise

Филиппины

instagram.com/trip_on_paradise

Гавайи

instagram.com/trip_on_paradise

Острова Теркс и Кайкос

instagram.com/trip_on_paradise

Фиджи

instagram.com/trip_on_paradise

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