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Как выглядит рай не земле: самые яркие фото

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Теплое солнце, белый чистый песок и лазурная вода – подобные места так и манят, обещая чудесных отдых и незабываемые впечатления.

В доказательство своих слов OBOZREVATEL выбрал на страницах Instagram несколько удивительных фото райских мест.

Пляж Кала Луна, Сардиния, Италия

instagram.com/trip_on_paradise

Филиппины

instagram.com/trip_on_paradise

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Гавайи

instagram.com/trip_on_paradise

Острова Теркс и Кайкос

instagram.com/trip_on_paradise

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Фиджи

instagram.com/trip_on_paradise

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про пять самых невероятных розовых озер мира.

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