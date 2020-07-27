Как обворовывают украинцев в аэропортах: названа распространенная схема

Журналист программы "Тайный агент" на Новом канале Александр Адамлюк рассказал, как украинцев массово обворовывают в аэропортах по конкретной схеме.

Одна из сотрудниц аэропорта в частной беседе призналась о слепых зонах багажного отделения (видео смотрите ниже).

"Есть центровщик, который распределяет в самолете чемоданы. Он ставит сумку в слепой зоне багажного отделения. Вроде ставит ее, а сам роется внутри. Кража идет от начальника. Он знает, кто этим промышляет, и получает откат. Есть крутые рейсы – Лондон, Брюссель и так далее. Туда летят бизнесмены, у них в багаже могут быть дорогие часы, духи. Начальник отправляет нужных людей обслуживать такие рейсы", – рассказала женщина.

Адамлюк обслуживал рейс из Катара – самой богатой азиатской страны. За работой грузчиков пристально следили сотрудники службы безопасности. Однако когда бригада пошла разгружать очередной самолет, представителя СБУ уже не было.

"Мы разгружали багаж, и никто нас не контролировал. Если бы у нас было желание украсть, мы бы это могли сделать. Кстати, историй о кражах от грузчиков я услышал в аэропорту много, но собственными глазами так их и не увидел. Мои коллеги были против незаконной деятельности. При приеме на работу мне сказали, если я вижу кражу, но не сообщаю о ней, то становлюсь соучастником", – добавил журналист.

Чтобы грузчики в аэропорту не рылись в ваших вещах, нужно увеличить время проникновения в сумку. Для этого используйте дополнительные замки и оборачивайтечемодан пленкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс.