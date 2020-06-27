Как бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта: раскрыт способ

Сотрудники авиакомпаний назвали способы бесплатно попасть в бизнес-зал аэропорта, чтобы с комфортом провести время перед перелетом.

Своими советами они поделились на форуме Quora, передает Daily Express. Один из пользователей рассказал, что некоторые дебетовые и кредитные карты позволяют владельцам бесплатно проходить в VIP-залы. На каждой карте записано определенное количество входов.

"Это количество зависит от уровня карты и типа банковского счета", – отметил он.

biletik.aero

Другой инсайдер отметил, что пропуск в зал зависит от "лояльности к конкретной авиакомпании": к примеру, если пассажир часто летает из лондонского аэропорта Хитроу авиакомпанией British Airways и зарабатывает определенное количество баллов, он может получить бесплатный доступ к залам ожидания альянса Oneworld по всему миру.

"Это обеспечит вам и другие преимущества, например приоритетную регистрацию. Такое возможно в любой компании", – добавил он.

biletik.aero

Еще один сотрудник аэропорта отметил, что вход в бизнес-зал в среднем стоит около 20 фунтов. Он уточнил, что разовый проход может себе позволить каждый пассажир, так как примерно столько же будет стоить перекус в обычном зале аэропорта.

cdo21.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл назвала четыре продукта питания, которые нельзя употреблять на борту самолета. В список попали молоко, мясо, рис и вода.

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