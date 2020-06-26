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26 июня • обновлено в 11:04
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Как бесплатно отдохнуть в Италии: туристам предложили лайфхак

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Иностранным туристам предложили бесплатный отдых в итальянском регионе Молизе, который находится в двух часах езды от Рима.

Так, путешественники смогут приехать в Молизе со своими семьями и в течение недели проживать в пустующих домах и виллах с двумя, тремя или четырьмя спальными, пишет The Sun.

Акцию под названием Regalati il Molise ("Подарите себе Молизе") запустили по инициативе городской мэрии в партнерстве с культурной ассоциацией Amici Del Morrutto. Для того чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить специальную заявку на итальянском языке, где указать причину своего желания поехать в Молизе.

Регион Молизе в Италии

Регион Молизе в Италии

Seldon.News

В регионе, пригласившем туристов, проживает всего 305 тысяч жителей. Местный активист Энцо Луонго, ставший одним из авторов проекта, рассказал журналистам, что многие дома годами стоят пустыми из-за того, что их хозяева переехали в "более богатые районы".

Регион Молизе в Италии

Регион Молизе в Италии

Seldon.News

"Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. Потому мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?" – рассказал он, добавив, что региону удалось сохранить низкий для Италии уровень заболеваемости коронавирусом.

Регион Молизе в Италии

Регион Молизе в Италии

Seldon.News

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, как путешествовать во время пандемии коронавируса, чтобы не подхватить инфекцию в аэропорту или во время авиаперелета.

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Автор
Ева Романова
Место
Италия
Теги
туристы туризм Путешествия по Европе путешествия
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