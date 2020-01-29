Известных украинских туроператоров обвинили в манипуляциях: детали скандала

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел исследование и сообщил о манипуляциях с ценами на туристические услуги у 10 крупнейших туроператоров.

Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

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В частности, туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления услуг в гривнах.

Нарушение было установлено у следующих туроператоров: "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Коралл Тревел", "Тревел Профешнл Групп" (TPG), "Анекс Тур", "ТТВК" ( TUI), "Музенидис тревел", "Компас Украины", "Альф".

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Указанные действия содержат нарушения ст.151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения информации, вводящей в заблуждение:

"Сообщение вышеуказанными туроператорами неопределенному кругу лиц неточных сведений о стоимости предоставления туристического продукта, в частности вследствие выбранного способа их изложения, что может повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения (заказ) услуг этих субъектов", – говорится в сообщении.

rg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники нескольких авиакомпаний рассказали о главной опасности для пассажиров, которая поджидает их в салоне самолетов.

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