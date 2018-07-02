Фантастические твари: топ-10 морских "чудовищ" Австралии

Команда ученых побывала в экспедиции у побережья Австралии, чтобы раскрыть тайны местных морских глубин.
Они обнаружили 21 вид глубоководных существ, среди которых есть и ранее неизвестные, пишет Adme.
В подпорке собраны топ-10 самых впечатляющих и фантастических из них.
1. Гримпотевтис
Глубоководные осьминоги рода гримпотевтис на пике жизни достигают всего 20 см в длину. Правда, бывают исключения: самый крупный выловленный представитель рода в длину был около 180 см, а весил 6 кг.
2. Змеехвостка
У этих особей щупальцы еще и ветвятся, и чем больше их становится, тем страшнее это выглядит.
3. Гигантский морской паук
Науке известно более 1 000 видов морских пауков, которые обитают как на глубине, так и практически у берега.
4. Безликая рыба
У диковинной рыбы нет лица, а из органов чувств имеются только рот и ноздри. Впрочем, она обитает на такой глубине, что все остальное и не пригодилось бы. Стоит отметить, что в последний раз безликую рыбу ловили в 1873 году.
5. Коралловый полип
Коралловый полип принадлежит к типу стрекающих, а значит, может о ужалить неосторожного ныряльщика.
6. Рыба-ящерица
Рыба с острыми как бритва зубами и тусклыми глазами обитает на глубине от 1000 до 2500 метров.
7. Рыба-капля
Она является совершенно уникальным существом — эндемиком Австралии. Эндемики — виды животных, которые населяют ограниченную географическую область. К сожалению, этот вид сейчас находится под угрозой исчезновения.
8. Трехногая рыба
Рыба выглядит необычно: длинные костные лучи, торчащие ниже хвостового плавника, позволяют ей стоять на дне во время охоты. Из-за этого она даже получила прозвище "рыба-штатив".
9. Равноногие
На суше и в воде их насчитывается около 10,5 тыс. видов. Более того, если одни едва заметны человеческому глазу, то другие могут достигать 46 см в длину.
10. Хаулиоды
Несмотря на малый размер (35 см), вид у этих хищниц устрашающий. Их тела покрыты органами свечения (фотофорами), которые помогают хаулиодам найти друг друга в царящей на дне океана темноте.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии пляж превратили в зеркальный "необитаемый остров".