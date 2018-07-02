Фантастические твари: топ-10 морских "чудовищ" Австралии

Команда ученых побывала в экспедиции у побережья Австралии, чтобы раскрыть тайны местных морских глубин.

Они обнаружили 21 вид глубоководных существ, среди которых есть и ранее неизвестные, пишет Adme.

В подпорке собраны топ-10 самых впечатляющих и фантастических из них.

1. Гримпотевтис

Глубоководные осьминоги рода гримпотевтис на пике жизни достигают всего 20 см в длину. Правда, бывают исключения: самый крупный выловленный представитель рода в длину был около 180 см, а весил 6 кг.

2. Змеехвостка

У этих особей щупальцы еще и ветвятся, и чем больше их становится, тем страшнее это выглядит.

3. Гигантский морской паук

Науке известно более 1 000 видов морских пауков, которые обитают как на глубине, так и практически у берега.

4. Безликая рыба

У диковинной рыбы нет лица, а из органов чувств имеются только рот и ноздри. Впрочем, она обитает на такой глубине, что все остальное и не пригодилось бы. Стоит отметить, что в последний раз безликую рыбу ловили в 1873 году.

5. Коралловый полип

Коралловый полип принадлежит к типу стрекающих, а значит, может о ужалить неосторожного ныряльщика.

6. Рыба-ящерица

Рыба с острыми как бритва зубами и тусклыми глазами обитает на глубине от 1000 до 2500 метров.

7. Рыба-капля

Она является совершенно уникальным существом — эндемиком Австралии. Эндемики — виды животных, которые населяют ограниченную географическую область. К сожалению, этот вид сейчас находится под угрозой исчезновения.

8. Трехногая рыба

Рыба выглядит необычно: длинные костные лучи, торчащие ниже хвостового плавника, позволяют ей стоять на дне во время охоты. Из-за этого она даже получила прозвище "рыба-штатив".

9. Равноногие

На суше и в воде их насчитывается около 10,5 тыс. видов. Более того, если одни едва заметны человеческому глазу, то другие могут достигать 46 см в длину.

10. Хаулиоды

Несмотря на малый размер (35 см), вид у этих хищниц устрашающий. Их тела покрыты органами свечения (фотофорами), которые помогают хаулиодам найти друг друга в царящей на дне океана темноте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии пляж превратили в зеркальный "необитаемый остров".