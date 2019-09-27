Еще одна страна упростит визовый режим с Украиной: детали

Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе Украины, получение туристической визы сроком действия до 90 дней.

Об этом сообщает издание Lowcost.ua. Нововведение вступает в силу 28 сентября. Визу можно будет получить по прибытии в страну.

"Электронная туристическая виза будет выдаваться в течение рекордно короткого времени за семь минут, а к тем, кто может получить визы, относятся туристы из 49 стран", – цитирует издание Saudi Gazette Ахмада Аль-Хатиба, председателя совета директоров Саудовской комиссии по вопросам туризма и национального наследия.

Саудовская Аравия EaDaily

Либерализация визового режима вводится в целях модернизации сектора туризма Саудовской Аравии.

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Оформление туристической визы также станет доступным для граждан Канады, Эстонии, Финляндии, Греции, Франции, Польши и других.

Тем временем председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк уже заявил, что Украина есть в этом списке.

"Власти Саудовской Аравии революционно упростили процесс получения визы. Теперь по прибытию в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Нововведение начнет действовать уже 28 сентября!" - написал Соколюк в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Эстонии решило отменить свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы.

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