Еда на борту самолета повышает риск заражения COVID-19, – ученые

Американские ученые рассказали, чем опасна еда на борту самолета.

По их словам, именно пища повышает риск заражения COVID-19, пишет "The Washington Post".

Так, эксперты изучили пути передачи коронавируса во время перелетов и выяснили, что употребление пищи на борту повышает шансы подхватить или распространить инфекцию.

При организованном питании вероятность заразиться больше, так как все пассажиры одновременно снимают маски, поэтому безопаснее будет приносить пищу с собой.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Алабамы Дэвид Фридман (David Freedman) рассказал, что в случае если пассажиры будут питаться самостоятельно, они сократят взаимодействие с бортпроводниками и смогут принимать пищу, пока на других надеты маски.

Он отметил, что хорошим вариантом было бы, если бы люди договаривались между собой и употребляли вкусности по очереди.

"Время снятия маски можно ограничить 10 минутами, не допуская того, чтобы сидящие по соседству одновременно оказались без защиты", – отметил Дэвид Фридман.

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