Две веские причины съездить в Египет летом

Многие считают, что на египетских курортах в летние месяцы невыносимо жарко, поэтому выбирают для отпуска другие направления или едут в Египет осенью, зимой и весной.

На самом деле есть две важные причины, по которым стоит хотя бы раз побывать в Шарм-ель-Шейхе, Хургаде и других популярных городах Египта летом.

Цена вопроса

Первая причина – из-за падения спроса цены на рейтинговые отели существенно падают, и вы можете себе позволить качественный отдых за цену почти вдвое меньшую стандартного прайса высокого сезона.

Туристические агрегаторы показывают, что цены на путевки на двоих в июле по системе "все включено" в популярные отели 5* на первой линии колеблются от 750 до 870$, а для непритязательных туристов можно найти "тройку" от 540$ за двоих с перелетом и AI.

Не забудьте маску, трубку и "коралки"

Но, как известно, деньги не главное. А самая важная причина, по которой следует побывать на красном море в жаркие месяцы – это неописуемая красота подводного мира.

В летний период, а в особенности в июле и августе, когда вода максимально прогревается, в районе заповедника Рас-Мухаммед и в других местах погружений у берегов Шарм-эль-Шейха в один день можно увидеть манту, гигантских черепах, акулу-молот, белоперых, рифовых акул, электрического ската, не говоря уже о хвостоколах, орляках, двухметровых наполеонах и гигантских муренах.

Черепаха

Мурена

"Именно летом есть большая вероятность увидеть пятиметровую китовую акулу. Да и вообще море в летний период отличается лучшую сторону", - говорит инструктор одного из египетских дайв-клубов Екатерина Терехова.

Китовая акула

Стоит помнить, что на популярных египетских курортах не только летом, а и круглый год следует тщательно защищаться от палящего солнца, чтобы не получить ожог или тепловой удар.

Для летнего отдыха предпочтительнее выбирать отели на первой линии с короткими понтонами или песчаным заходом в воду, а также с озелененной территорией.

Летом температура воздуха в Египте достигает 40 градусов, но есть один важный нюанс - в курортных городах климат сухой, поэтому такие высокие температуры переносятся легко.

"Порой у берегов Египта температуры могут быть даже ниже, чем в некоторых районах Средиземного моря. А подобрав правильный курорт, можно жары даже не ощутить из-за ветров, которые здесь не редкость", - отметил туристический эксперт Игорь Кедьо.

Пляж одного из отелей Шарм-ель-Шейха

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