Авиапассажиры поделились секретами правильной упаковки чемодана

Авиапассажиры поделились в сети личными секретами правильной и эффективной упаковки вещей в чемодан.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам путешественников, при подготовке к поездке крайне важно взять только те предметы, которые действительно нужны – таким образом, помимо прочего, можно избежать превышения допустимых норм по весу багажа и переплаты за его провоз.

Кроме того, туристы советуют не брать с собой некоторые виды одежды, которые могут занимать много места и заодно увеличивать вес сумки – например, изделия из джинсовой ткани или обувь.

"Если вы не собираетесь на какое-либо необычное мероприятие, вам не нужна отдельная пара обуви для каждого наряда", – подчеркнул пользователь.

Еще один юзер предложил пассажирам самолетов выбирать вещи только нейтральных цветов, чтобы их можно было сочетать и каждый раз создавать новые образы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия.