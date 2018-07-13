"Россиянин считает себя казаком": что известно о жестоком нападении на украинца в Турции

Украинец, 55-летний житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля. А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой. С тех пор он в коме, его состояние называют критическим. Все подробности - в материале OBOZREVATEL.

"Меня все футболят"

Жена Андрея Совы Светлана Садловская рассказала OBOZREVATEL, что осталась на курорте одна и у нее нет средств на лечение и транспортировку мужа в Украину.

"Меня все футболят. Он лежит без сознания в больнице, подключен к аппаратам. Я связывалась с консульством нашим в Турции. Мне сказали сначала молиться. Потом сказали, что денег у них нет, и посоветовали пройтись по отелю и собрать деньги. Мне 15-го улетать, и я не понимаю, что мне делать, я не могу оставить тут его одного", - плакала женщина.

После того как история получила резонанс, в МИД нам сообщили, что ищут пути, как вернуть Андрея домой.

Что известно о россиянине

Россиянина, который избил Сову в турецком отеле, зовут Андрей Похвальный. Родом он из Ростовской области, 6 июля ему исполнилось ровно 30 лет.

Об этом OBOZREVATEL узнал из копий полицейских протоколов, которые оказались у нас в распоряжении. Сейчас его отпустили, он уплатил штраф в 800 долларов.

В российской соцсети "ВКонтакте" есть только один Андрей Похвальный из села Вешенская Ростовской области. Похвальный считает себя казаком. На фото он целует казацкую шашку, позирует в папахе и все время пишет о советском писателе Шолохове, который родился в этих местах. Очень любит цитаты Бисмарка. Например: "Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины". Также Похвальный много пишет о православии, публикует православный казацкий календарь. Несколько лет назад он женился.

Андрей Похвальный ВКонтакте

Считает себя казаком ВКонтакте

Решили помочь

Сначала помогать в лечении Андрея Совы отказывалась и страховая компания "Укрфинстрах", поскольку во время конфликта украинец принимал алкоголь.

"Украинец нарушил два пункта договора. Во первых, у него в крови обнаружено 2,8 промиле алкоголя, а это достаточно высокая степень опьянения. В договоре написано, что допускается уровень содержания алкоголя не более 0,8. Также из протокола турецкой полиции стало ясно, что между украинцем и россиянином произошел конфликт. Они смотрели футбол в отеле и поругались. Россиянин ударил его, и наш турист упал и ударился головой", - рассказал OBOZREVATEL представитель "Укрфинстраха".

Андрей Сова не приходит в себя

Но после того как история стала публичной, в компании все-таки решили помогать туристу. "Наши партнеры там будут участвовать в лечении украинца, а оплачивать расходы собирается туроператор Join UP ", - сообщил представитель "Укрфинстраха".

В Join UP нам рассказали, что готовы покрыть финансовые расходы на лечение Андрея Совы, но в рамках страховой суммы. "Сейчас ожидаем информации от докторов о том, можно ли транспортировать туриста в Украину. В зависимости от их решения и рекомендаций будет понятно, как действовать дальше", - подчеркнули в компании.

Что делать в таких случаях

Участники туристического рынка говорят, что, к сожалению, страховые компании всегда отказывают в медицинской помощи, если человек был выпивший.

"Да, в большинстве договоров прописано, что страховой случай наступит только в случае, если в крови туриста был допустимый уровень алкоголя, и указывают точно цифру - она небольшая. Поэтому это очень сложный случай", - пояснил нам руководитель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

Коммерческий директор туркомпании "Поехали с нами" Игорь Кулик это подтверждает.

"В сезон очень много травм, которые получают туристы в состоянии алкогольного опьянения. Кто-то выпил и прыгнул в бассейн, в результате разбил голову. Кто-то полез на гору и упал, поехал кататься и тоже травмировался. И страховые компании стразу отказывают им в помощи, предполагая, что если бы человек не пил, то и не травмировался бы", - отметил в беседе с OBOZREVATEL Кулик.

По его словам, сейчас на рынок собирается выходить одна страховая компания, которая будет предлагать пакеты, где допускается алкогольное опьянение клиента.

"Конечно, покупать такую страховку придется отдельно, и стоить она будет намного дороже, чем обычная. Но такое предложение уже готовится", - говорит Кулик.

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Он подчеркнул, что бывают случаи, когда страховые компании все-таки идут на компромисс и помогают туристам с лечением. "Не так часто, но такое бывает. Каждый случай рассматривается индивидуально. Иногда помогает туркомпания, иногда сам отель", - рассказал Кулик.

Страховой юрист Денис Колеушко указывает еще один путь решения проблемы.

"По закону в случае алкогольного опьянения страховая обязана отказать. Но она может пойти другим путем и принять решение с точки зрения морали. Просто проявить позицию и помочь человеку. Также по закону консульство Украины в Турции может ничего не делать. А может взять на себя расходы по транспортировке. У них есть фонды на случай чрезвычайных ситуаций. Я помню, был случай в Египте, когда девочка перевернулась на квадроцикле, получила травмы и впала в кому. Тогда также помощь оказало наше консульство в той стране", - говорит Колеушко.

Оплатят лечение

В МИД сообщили, что пытались договориться со страховой компанией о лечении и транспортировке Андрея Совы домой, однако отклика не нашли. Об этом OBOZREVATEL сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич.

Светлана и Андрей Сова

"Посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женой пострадавшего, туроператором, страховой компанией и руководством больницы. Мы обратились в компетентные органы Турции с просьбой предоставить документы по делу. Провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поводу поиска альтернативных путей решения проблемы. Но не нашли поддержки", - заявил Кирилич.

По его словам, МИД обратился к работодателю пострадавшего – "Запорожской рельсово-машинной станции Приднепровского филиала "Укрзалізниці" и страховой компании предприятия, чтобы урегулировать ситуацию по защите прав гражданина Украины.

В любом случае, как нас заверили, пути оплаты и доставки Андрея Совы в МИД будут искать.