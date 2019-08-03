Голодные и спят на полу: во Львове произошел масштабный авиаколлапс

В аэропорту Львова из-за отмены рейсов авиакомпании Ernest застряли сотни пассажиров.

Как передает ТСН, без предупреждения отменили рейс в итальянский Бергамо, возле Милана.

"Рейс был сначала задержан на 2 часа, затем мы прошли регистрацию, паспортный контроль и в зале ожидания начался дурдом.... Рейс задержали на час и никаких объявлений и объяснений не было! Потом прошло еще время и рейс просто отменили, но все равно никаких объявлений и объяснений не было...", - рассказала Кристина Драгомир.

Другой пассажир, Сергей Синкевич, ранее сообщил следующее: "Компания Ernest должна была отправить нас в Milano Bergamo еще в 21:50 в пятницу. Сейчас уже 5 утра субботы. Мы прошли регистрацию и паспортный контроль. Самолета нет".

По его словам, застрявшим пассажирам никто не предлагает покушать, люди спят на лавках и полах. "Только что старшую женщину забрали на каталке. Не исключено, что инсульт от такого издевательства", - написал он.

При этом, как выяснилось, в Венеции деле был отменен рейс на Львов. Сперва была задержка на 3 часа из-за погодных условий, а когда самолет взлетел, то в салоне начало пахнуть дымом. В результате судно вернулось, а украинских пассажиров разместили в гостинице.

facebook.com/kristina.dragomir

facebook.com/kristina.dragomir

facebook.com/kristina.dragomir

facebook.com/kristina.dragomir

Сергій Сінкевич, facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания "Мотор-Січ" попала в скандал, оставив голодными с десяток пассажиров рейса, в том числе и маленьких детей.

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