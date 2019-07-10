Где отдохнуть в Украине в бархатный сезон: лучшие места

Далеко не у всех получается вырваться в отпуск летом, но если и так, то это не повод расстраиваться. Ведь сентябрь и октябрь - это отличный период для отдыха, который не зря назвали в народе бархатным сезоном.

OBOZREVATEL предлагает несколько отличных мест и идей для отдыха в начале осени.

1. Отдых у моря

Трудно представить себе летний отдых без моря. И в Украине с этим полный порядок: Черное и Азовское к вашим услугам!

Азовское море мелководное и быстро прогревается, поэтому подойдет не только тем, кто отдыхает один, но и семьям с детьми (например, песчаные пляжи Кирилловки и Арабатской косы — отличный вариант). А вот в Геническе можно заодно и оздоровиться, и интересно провести время — здесь находятся целебные источники, а в последнюю неделю августа в городе проходит этнографический фестиваль "Таврийская семья".

Если вы предпочитаете отдых со всеми удобствами, отправляйтесь в Бердянск, где много пансионатов и санаториев. Есть и аквапарк с зоопарком — на тот случай, если едете с семьей. А вот взрослым наверняка придется по душе виндсерфинг — здесь лучшие на Азовском море условия для экстрима.

Для любителей активного отдыха и развлечений можем порекомендовать Одессу. Пляжи на любой вкус (для молодежи — "Аркадия" с шикарными ночными клубами, для более спокойного отдыха — "Отрада" и "Ланжерон") и красивейший город с огромным портом, знаменитой Дерибасовской, Приморским бульваром, Потемкинской лестницей и колоритным рынком "Привоз" придется по душе каждому. В поисках острых ощущений можно спуститься под землю — в Одесские катакомбы (правда, лучше делать это с экскурсоводом).

Понежиться у моря можно и в поселке Коблево (Николаевская область) — здесь есть множество мини-гостиниц и частных пансионатов, где вы сможете подыскать себе жилье, исходя из бюджета. Ехать сюда можно как соло-туристам и молодежи (в Молдавскую зону), так и отдыхающим с детьми (Николаевская зона). А заодно можно совместить полезное с приятным и устроить себе дегустационный тур на местный винный завод.

2. Отдых на природе

Не морем одним богата Украина. Например, Букский каньон, что в селе Буки (Черкасская область), на реке Горный Тикич, — отличный вариант отдыха на природе. Отвесные скалы, живописная природа и настоящий водопад придают этому месту особый "дикий" колорит.

За незабываемыми впечатлениями и красотами родной природы стоит отправиться на Волынь. Здешние Шацкие озера входят в состав Шацкого национального природного парка, а крупнейшее из 30 озер — Свитязь — славится не только своей кристально чистой водой, но и сказочной красоты закатами. На Шацких озерах есть четыре зоны отдыха: "Гряда" (для молодежи) и "Свитязь", урочище"Гушове" и "Песочное" (для любителей спокойного отдыха).

Еще один беспроигрышный вариант — озеро Синевир на Закарпатье. Очень глубокое и чистое, с крутыми склонами, поросшими можжевельником и буком, окруженное родниками, в августе озеро станет отличным вариантом для отдыха, тем более, что в этом месяце в здешних местах полно грибов и ягод.

3. Отдых с детьми

На тот случай, если вы планируете ехать в отпуск не одни, а с семьей, отлично подойдет побережье Азовского моря: береговая линия здесь имеет пологий вход в воду, море мелкое, быстро прогревается и долго остается теплым, а широкие песчаные пляжи и близость степей и лиманов с лечебными грязями делают побережье отличным вариантом для семейного отдыха.

Стоит присмотреться к Кирилловке и Федотовой Косе,где много развлечений и не придется скучать ни вам, ни вашим малышам. Для взрослых — клубы и дискотеки, для детворы — аквапарк и дельфинарий, конный театр, аттракционы и детские парки. Неплохой вариант и Бердянск, Геническ, Арабатская коса, Приморск и Приморский Посад — из-за безопасного моря, а также приемлемых цен.

4. Экстрим

Ну а если ленивое лежание на пляже не входит в ваши планы, то можно добавить немного адреналина, например, сплавившись по Южному Бугу.

Отдых на природе Tripmydream.com

В районе села Мигея (Николаевская область) есть региональный ландшафтный парк "Гранитно-степное Побужье" — настоящий горный край среди степей, с бурными порогами для рафтинга. Подойдет он и начинающим экстремалам: в отличие от горных карпатских рек, вода здесь теплая, есть маршруты разной сложности (на некоторые даже берут детей от 6 лет в сопровождении взрослых).

Не забудьте про Карпаты и самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Наиболее легкий подъем — со стороны поселка Лазевщина, длина маршрута — 16 км, подъем — 1350 м. Скучно не будет, это уж точно!

5. Познавательный отдых

Если же вас не привлекают ни пляжи, ни бурные горные реки, советуем устроить себе познавательный отпуск и посетить самые интересные исторические места Украины.

Стоит посетить Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия". Здесь в VII веке была античная греческая колония, от которой остались живописные развалины оборонительных сооружений, городских кварталов и храмов. В здании старого маяка находится музей, где можно увидеть самые ценные археологические находки.

Городок Белгород-Днестровский, что недалеко от Одессы, тоже должен оказаться в вашем списке, ведь именно здесь находится известная Аккерманская крепость XII–XV веков.

В Николаевской области, в Очаковском районе, есть еще одно примечательное место, о котором знают немногие, — Кинбурнская коса и Национальный природный парк "Белобережье Святослава". Белоснежные песчаные пляжи, хвойные леса и степи делают эти места идеальными для отдыха, а богатая фауна (розовые фламинго, белые цапли, пеликаны) подарят незабываемые минуты от общения с живой природой.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.