Чернобыль для туристов: Зеленскому предложили еще один вариант

Чернобыль не стоит рассматривать в качестве самостоятельного туристического объекта. Но его можно включать в экскурсионные маршруты для иностранцев, которые приезжают в Киев.
Такое мнение в эфире ObozTV озвучил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза, комментируя идею президента Владимира Зеленского создать в Чернобыльской зоне "зеленый коридор" для туристов.
Дереза подчеркнул, что иностранных туристов нужно, в первую очередь, привлечь в Украину.
"Чернобыль рядом с Киевом. Поэтому, например, мы туристов привлекаем в Киев, создавая в столице инфраструктуру, зону развлечений, отдыха и всего остального. И при этом можем предложить однодневную экскурсию в Чернобыль – как опцию", – отметил он.
Эксперт напомнил, что туристический бум в Чернобыльскую зону начался на волне успеха сериала "Чернобыль" на американском канале НВО и может так же быстро закончиться.
"Сейчас есть определенный интерес, под этот интерес предприниматели создали туристический продукт в виде экскурсий. Но если его не подогревать – то он исчезнет", – предупредил Дереза.
Туристические маршруты по следам сериала "Чернобыль" пользуются популярностью
Flickr.com / Michael Kötter
Чтобы этого не произошло, он посоветовал включить зону ЧАЭС в список постоянных туристических маршрутов и организовать экскурсии на надлежащем уровне.
"Если это на уровне "дядя Вася на машине отвезет и покажет" – то спроса не будет", – пояснил Дереза.
Кроме того, он обратил внимание, что в Украине много других мест с большим туристическим потенциалом – к примеру, Одесса – где необходимо развивать инфраструктуру и сервис.
Власти Украины решили сделать зону ЧАЭС доступной для туристов
Flickr.com / Michael Kötter
Как писал OBOZREVATEL, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, "который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины".
В Украине рассчитывают, что из-за успеха одноименного сериала от HBO поток туристов в Чернобыль увеличится до 100 тысяч в 2019-м году.
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