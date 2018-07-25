Чем поражает каньон Матка: захватывающие фото из Македонии

Македония - небольшая уютная страна с богатой многовековой историей, что оставила после себя множество античных и средневековых памятников. Но самым популярным и захватывающим местом этой балканской страны по праву можно назвать уникальный в своем роде каньон Матка.

OBOZREVATEL решил подробней рассказать об этом необычном природном музее под открытым небом.

История образования.

Каньон Матка появился благодаря реке Треске, что пробила себе путь через Балканские горы миллионы лет тому назад.

В 1938 году местные власти решили перегородить реку огромной дамбой, так и появилось озеро Матка, давшее название каньону.

В результате перекрытия искусственное озеро стало самым большим в стране. Первоначальное предназначение озера было довольно простое – для работы гидроэлектростанции.

На тот момент никто из македонцев подумать не мог, что в будущем озеро Матка и каньон станут главными достопримечательностями их страны, ради которых туристы будут приезжать со всего мира.

Природа

Так как вылов рыбы туристам запрещен - в реке ее много, а некоторые животные и вовсе занесены в Красную книгу. Но особенностью этой местности стала большая популяция бабочек из-за чего каньон еще носит неофициальное название - “Каньон бабочек”. Ученые насчитали здесь около 400 различных видов этих насекомых.

Вода в каньоне Матка холодная, имеет бирюзовый цвет и кристальную чистоту. Поэтому плывя в лодке на глубине вы все равно увидите рельеф дна реки.

Экскурсии

С экскурсиями у путешественников не возникнет никаких проблем - местные наперебой предлагают свои услуги. Более того, каньон находится предельно близко к столице Македонии, городу Скопье, что очень удобно, ведь туда можно добраться на автобусе или взять машину на прокат. Дорога от города к каньону займет около 30-40 минут на автомобиле и 1 час общественным транспортом.

На территории заповедника традиционно можно встретить различные сувенирные лавки с магнитами, бусами, статуэтками и керамикой. Также здесь есть несколько кафешек, где туристы могут передохнуть и поесть. Но цены в заповедной зоне значительно отличаются от тех, что в городе - все намного дороже.

Что смотреть

В каньоне можно провести весь день, а то и дольше, если снять отель поблизости. Территория заповедника будет интересна туристам, что приехали насладится природой и туристам более активным. Здесь можно поплавать на байдарках и заняться скалолазанием. На одной из местных скал даже есть символический памятник альпинисту.

Также в каньоне достаточно хорошо развиты пешеходные зоны. Для экстремалов предлагается ряд экскурсий на каяках, байдарках и в уникальные подводные пещеры. Одним из самых популярных направлений у путешественников стала прогулка в пещеру Врело. Эксперты считают, что эта пещера может быть одной из самых глубоких в мире. В ней можно увидеть настоящее геологическое чудо - сталактиты и сталагмиты, что были созданы миллионы лет тому назад.

Кроме пещер и природных рельефов в каньоне есть несколько средневековых монастырей датируемых еще 14 веком.