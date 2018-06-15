Замки сахарных королей: экскурсовод рассказала о необычном путешествии по Украине 

В Украине есть много интересных мест, посетить которые можно за выходные дни. Экскурсовод София Грабовецкая рассказала об одном таком маленьком путешествии.

"Так, в минувшее воскресенье мы отправились на Житомирщину, чтобы отыскать замки сахарных королей Терещенко. Маршрут составлять долго не пришлось", - написала она на своей странице в Facebook.

София отметила, что в программе были запланированы Андрушевка, Червоное, Турчиновка и Деныши.

"Поскольку оказалось, что рядом с Червоным в с. Городковка еще и монастырь почти 20-го века, то мы добавили и его. Хотя к Терещенко он не имеет отношения, как и Бердичев с монастырем Босых кармелитов. Но если уже рядом, почему бы не заехать?" - подчеркнула София.

Больше всего, по словам экскурсовода, ей запало в душу Червоное.

"Замок двух Федоров (отца и сына) Терещенко завораживает своими готическими формами. Строился дворец еще для поляка по фамилии Грохольский, однако новые владельцы внесли свои коррективы. Кроме того, старший Терещенко построил рядом сахарный завод, а младший - авиамастерские, потому что именно летательные аппараты стали смыслом его жизни. Как жаль смотреть на руину, которая после революции была то убежищем, то ПТУ, а теперь - женским монастырем Святого Рождества Христова", - добавила она.

Кроме того, София рассказала, что в Городковке ей запомнился эклектичный костел св. Клары, сейчас это действующая церковная достопримечательность римско-католической общины.

"Ренессансный дворец в Турчиновке теперь ПТУ. А когда-то строился для маленькой дочери Федора Терещенко - Натальи, впоследствии известной как Уварова. Жаль, что барышня с мужем, будучи сторонниками города, редко бывали здесь. Хорошо, что внешнее великолепие здания до сих пор сохранено", - отметила она.

По ее словам, самое печальное зрелище - это Деныши, там от всего замка Михаила Терещенко остались только стены, даже части стен.

"Говорят, что в этом имении пол холла был выложен из монет. Пол был прозрачным, а под ней был огромный аквариум! А рядом с особняком даже среди лета можно было покататься на санках с сахарной горки. И чего только о тех Терещенко не придумывают!" - резюмировала экскурсовод.

Как сообщал CityOboz, маг раскрыл места силы в Украине.