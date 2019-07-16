"Булыжники летят с неба": любимое место туристов в Крыму настигла новая беда. Фото

В горном массиве Демерджи, расположенном в окрестностях аннексированной Алушты (Крым), произошел серьезный обвал горных пород.

По информации местных СМИ, это случилось в каньоне реки Артна-Узенин-Дересы, которая является притоком реки Демерджи, между скалой Татлы-Кая и массивом Таш-Хабах.

Местные жители говорят, что зрелище устрашает.

Telegram-канал "Крымский бальзам"

"Когда находишься там и представляешь, как огромные булыжники летят с неба, действительно страшновато становится. Рядом хорошо видимая тропа, по которой ходят туристы", – пишет Telegram-канал "Крымский бальзам".

В то же время, крымские геологи не исключают, что в ближайшее время скалы рядом с обвалом продолжат осыпаться.

Telegram-канал "Крымский бальзам"

Telegram-канал "Крымский бальзам"

Telegram-канал "Крымский бальзам"

Telegram-канал "Крымский бальзам"

Как сообщал OBOZREVATEL, блогеры обратили внимание на то, что в аннексированном Россией Крыму несмотря на самый разгар лета совсем нет туристов – пляжи и кафе пустуют.

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