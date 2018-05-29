Наши "Мальдивы": в сети показали самый большой необитаемый остров в Украине

В сети показали фото самого большого необитаемого острова в Украине - Джарылгача.

Снимки сделанные во время экспедиции на юг страны опубликовал в Facebook проект Ukraїner.

Джарылгач – безлюдный остров, который омывается Джарылгацким и Каркинитским заливами в Черном море. Входит в Национальный природный парк "Джарылгачский” и относится к Скадовскому району Херсонской области.

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Остров является самым большим по площади (62 кв.км) и вторым по длине (42 км) в Украине. Также его часто называют "украинскими Мальдивами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года на острове застряли несколько сотен туристов - теплоходы не могли забрать людей из-за плохих погодных условий.