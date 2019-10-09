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10 октября • обновлено в 05:00
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Более 5000 лет: в Израиле раскопали древний мегаполис. Удивительные фото

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В Израиле раскопали уникальный мегаполис бронзового века, в котором жили около 6000 человек.

Археологи обнаружили храм, кладбище и кости от жертвоприношений животных, передает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что старинному городу около 5000 лет. В эпоху своего существования, по мнению специалистов, он был крупнейшим в регионе. Археологи уже окрестили мегаполис "Нью-Йорком бронзового века".

Новости
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В Израиле раскопали древний мегаполис

В Израиле раскопали древний мегаполис

Daily Mail

В Израиле раскопали древний мегаполис

В Израиле раскопали древний мегаполис

ЕРА

В Израиле раскопали древний мегаполис

В Израиле раскопали древний мегаполис

ЕРА

Город обнаружили в 50 км от Тель-Авива во время строительства транспортной развязки. По мнению историков, он является свидетельством первых шагов урбанизации.

Примечательно, что в городе нашли спроектированные улицы, которые разделяли кварталы и общественные места. При раскопках обнаружили также много предметов, привезенных из Египта.

В Израиле раскопали древний мегаполис

В Израиле раскопали древний мегаполис

АР

В Израиле раскопали древний мегаполис

В Израиле раскопали древний мегаполис

АР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи обнаружили к западу от популярного среди туристов Иерусалима в Израиле один из крупнейших городов эпохи неолита в мире

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