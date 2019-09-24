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24 сентября • обновлено в 05:05
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Атакуют иностранцы: кто чаще всего едет в Украину ради Чернобыля

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Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек, а среди иностранцев больше всего это место интересует граждан Великобритании.

Почти 80% туристов приезжает из-за границы – это 59698 человек, сообщает сайт ГП "ЦОТИЗ".

Чаще всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10381 человек. На втором месте – поляки – 6544, на третьем – немцы – 5399, четвертом – американцы – 4143 и на пятом чехи – 2829.

Статистика посещений

Статистика посещений

Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль – 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

Напомним, что в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана, как одно из приоритетных направлений для развития туризма.

Туризм в Чернобыле

Туризм в Чернобыле

cotiz.org.ua

Всего посетителям предлагают 21 маршрут. Чтобы попасть в зону отчуждения, нужно вовремя оформить разрешение на пребывание. Для этого нужно подать заявку в электронной форме через систему "Электронный билет".

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Тема
Чернобыльская зона
Тег
туризм
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