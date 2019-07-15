Антиселфи: блогерша фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой

Художнице и блогерше Стефани Ли Роуз настолько надоели однотипные и неестественные селфи, что она решила с ними бороться. И теперь, путешествуя по миру, она фотографируется на фоне популярных достопримечательностей, притворяясь мертвой.

Девушка ложится на землю лицом вниз, и ее нисколько не смущают удивленные взгляды прохожих. Снимки Стефани публикует на личной странице в Instagram.

Фото из Instagram

"Мы живем в культуре, где все помешались на виртуальной реальности. Ничего не выглядит так, как на самом деле, особенно на фотографиях. Все подчеркивается аэрографом, цвета и свет усиливаются, все искусственное. Все это постановка. А мы все просто актеры", — комментирует публикации блогерша.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Отметим, что свои фото Стефани называет "антиселфи". Ими она хочет напомнить людям, что жизнь быстротечна, а самое важное — это то, что происходит прямо сейчас, в эту секунду.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях появилось фото, на котором тревел-блогерша Патриция Алехос Монзон позировала перед движущимся поездом.

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