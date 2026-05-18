Зачем нужна линия под значком батареи на iPhone: как ее убрать

Если и существует какая-то действительно полезная функция iPhone, которую вы, вероятно, ежедневно обходите вниманием, то это Центр управления. Это самый простой и быстрый способ добраться до самых необходимых переключателей и ярлыков буквально из любого уголка вашего смартфона

Однако место, где он становится особенно полезным — это экран блокировки гаджета. Центр управления здесь экономит кучу времени, когда вам нужно просто включить фонарик или активировать мобильные данные без лишней мароки с разблокировкой устройства. Но вопросы может вызвать короткая горизонтальная линия под иконкой батареи, которую можно при этом заметить. Издание BGR рассказало о ней подробнее.

Эта линия начинается под индикатором сети и тянется до середины значка аккумулятора. Она является показателем Центра управления, который напоминает, что вы можете вызвать это меню, смахнув пальцем вниз именно с этого места. Кому-то она может мозолить глаза. И поэтому, как оказалось, ее можно отключить.

Если вы хотите избавиться от этой линии на экране блокировки вашего iPhone, вам придется вообще отключить доступ к Центру управления в режиме блокировки. Это единственный способ убрать ее с глаз долой. Такое решение может показаться серьезным компромиссом, учитывая то, как часто вы пользуетесь этим меню, когда телефон заблокирован.

Однако на самом деле это одна из важных настроек безопасности вашего iPhone. Если ваш телефон когда-то украдут, вор не сможет одним махом включить авиарежим. А это значительно повышает шансы вернуть гаджет. Хотя современные iPhone все равно можно отслеживать офлайн через Bluetooth благодаря глобальной сети Локатора (Apple Find My), полное отключение мобильной связи и Wi-Fi сильно затрудняет непрерывный поиск устройства в реальном времени.

Чтобы отключить доступ к Центру управления с экрана блокировки, выполните следующие шаги:

откройте приложение Параметры; перейдите в раздел Face ID и код-допуск; когда появится запрос, введите свой пароль; прокрутите экран вниз до раздела Разрешить доступ под замком; выключите тумблер напротив пункта Центр управления.

После этого линия под батареей на экране блокировки вашего iPhone больше не будет появляться. Однако имейте в виду: вы все равно будете видеть эту линию, если у вас включен Face ID и телефон распознает ваше лицо. Это означает, что когда смартфоном пользуетесь именно вы, Центр управления будет открываться как обычно. Однако, если устройство не видит вашего лица или вы вообще не используете Face ID для разблокировки, линии видно не будет.

