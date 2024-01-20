Японцы построят наземное лазерное оружие для космических ударов: зачем оно им

Изобретатели из Японии хотят построить наземную лазерную систему, которая позволит поражать объекты в космосе. Но дело не в стремлении к космической милитаризации, ведь главная цель – избавить орбиту Земли от космического мусора.

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Идею разработки, как пишет Interesting Engineering, предложил стартап из Осаки EX-Fusion. Если идея сработает, это может стать ценным способом очищения все более переполненного космоса вокруг планеты.

На орбите Земли сейчас собралось уже более чем достаточно космического мусора, чтобы начать всерьез искать пути решения проблемы. Речь идет о старых спутниках, а также отработанных ступенях ракет.

Дело не в эстетике, ведь такой мусор представляет угрозу разнообразным действующим космическим аппаратам, а также и Международной космической станции. Известно, что даже обломки размером несколько миллиметров, учитывая ту скорость, с которой они кружат на орбите, могут создать проблемы при столкновении с действующими спутниками и космическими кораблями.

Тем временем новых спутников на орбите становится все больше и больше, а общее количество объектов на орбите Земли уже достигло 9213.

Именно поэтому необходимость отслеживания и удаления мелкого космического мусора актуальна, как никогда. В частности, токийский стартап Astroscale Holdings планирует запустить специальный спутник для удаления относительно крупного космического мусора, а японская Sky Perfect JSAT сотрудничает с Riken и другими партнерами по разработке спутникового лазера, который перенаправляет космический мусор в атмосферу Земли.

EX-Fusion предлагает решать космические проблемы непосредственно с земли. Исследователи обладают лазерными технологиями, которые были разработаны для получения термоядерной энергии, но способны решить и другие проблемы человечества.

Известно, что EX-Fusion уже договорился о сотрудничестве с австралийским подрядчиком EOS Space Systems, обладающим технологией обнаружения космического мусора. Ожидается, что одна из лазерных систем для удаления мусора будет установлена в космической обсерватории EOS вблизи столицы Австралии Канберры.

В первую очередь лазеры настроят на отслеживание космического мусора размером менее 10 см. Такие обломки традиционно сложно отслеживать с земли с помощью лазеров. Впоследствии лазерные лучи будут использованы непосредственно для удаления космического мусора.

Но лазер, конечно, не будет разбивать этот космический мусор на еще меньшие куски. Замысел состоит в том, чтобы замедлить скорость обломков на орбите и заставить их войти в атмосферу Земли, где они сгорят.

Пока же главная проблема, которую должен решить EX-Fusion – точность и мощность лазеров. Но сам факт того, что технология будет размещаться на земле, позволит легко ее усовершенствовать и обслуживать.

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