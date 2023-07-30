Вымирание и разрушение экосистем: спрогнозированы страшные последствия пробуждения бактерий-зомби

Пробуждение древних бактерий, которые находятся в спящем состоянии в вечной мерзлоте, может повлечь за собой кризис на планете, который закончится уничтожением экосистем и вымиранием. Древние патогены могут вернуться к жизни из-за глобального потепления, что приводит к таянию вечной мерзлоты.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Computational Biology. Кризисный сценарий является лишь одним из возможных, поскольку ученые не могут предсказать то, как именно будут вести себя "воскресшие" бактерии, но предполагают, что они не будут "мирными".

Именно непредсказуемость того, что будет с патогенами, которые вырвутся на свободу, больше всего беспокоит ученых.

Ученые провели очень подробное компьютерное моделирование, в котором цифровой вирусоподобный патоген из прошлого был введен в цифровую чашку Петри с другими бактериоподобными хозяевами.

"Мы используем искусственные симуляции жизни. У вас есть эти цифровые организмы, похожие на компьютерные программы, конкурирующие за ресурсы. Хотя они достаточно абстрактны, они действуют как бактерии. Они используют ресурсы для роста, конкурируют, размножаются и взаимодействуют с окружающей средой схожим образом", – рассказал ведущий автор исследования из Совместного исследовательского центра Европейской комиссии и Университета Хельсинки Джованни Строна в комментарии IFLScience.

Моделирование показало, что древние патогены часто могут выживать и эволюционировать в современном микробном мире, что само по себе является поразительным открытием.

Также оказалось, что они очень успешны в этом и способны даже становиться доминирующим видом, или увеличивать микробное разнообразие. Однако были также и моделирования, когда "захватчики" давали непредсказуемые результаты.

"Некоторые захватчики, казавшиеся маловероятными, могут оказаться очень успешными и быть очень неприятными для общества", – объяснил Строна.

По его словам, именно непредсказуемость этого процесса "является плохой новостью", поскольку является подтверждением того, что человечеству будет сложно подготовиться к противостоянию с этими патогенами.

Тем временем рост глобальной температуры все больше склоняет ученых к мысли о том, что спящие микробы, замороженные в ледяных шапках и вечной мерзлоте в течение тысяч лет, могут проснуться и высвободиться в окружающую среду.

Волнение вызывает не только вопрос о том, смогут ли эти патогены инфицировать людей, вызвав новую пандемию, но и то, что возвращение древних микробов нарушает существующее равновесие, которое, вероятно, было стабильным на протяжении тысячелетий.

Ученые обеспокоены тем, что даже возвращение такого крошечного микроорганизма может иметь глубокие последствия для более широкой экосистемы.

"Нарушение структуры экологических сообществ – это не очень хорошо, даже если чистое разнообразие осталось неизменным или даже если оно увеличилось. Мы можем иметь своего рода каскадные эффекты, которые абсолютно непредсказуемы. Вы можете спровоцировать каскадные эффекты, которые могут разрушить экосистемы или привести к новым вымираниям", – сказал Строна.

Это также может повлиять и на людей, неразрывно связанных с триллионами микроорганизмов, живущих внутри и вокруг нас. Поэтому добавление новых нежелательных персонажей в эту смесь может нарушить давний баланс, повышая риск болезней и катастроф.

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