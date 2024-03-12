Внеземной 'сигнал', который обеспокоил ученых, оказался кое-чем абсурдным – исследование

Звуковые волны, которые, как считалось, происходили от падения метеорита или даже обломка инопланетного космического корабля, и были зафиксированы в январе 2014 года, почти наверняка были вибрациями от грузовика. Новое открытие ученых ставит под еще большее сомнение сенсационную находку профессора физики из Гарварда Ави Лоэба, который нашел таинственные сферулы на месте вероятного падения того, что он считает инопланетной технологией.

Об открытии говорится в работе ученых из Университета Джона Хопкинса, которую возглавлял планетарный сейсмолог Бенджамин Фернандо, сообщает Phys.org. Официально выводы по исследованию будут представлены на Конференции по лунной и планетарной науке в Хьюстоне.

Как известно, в январе 2014 года в атмосферу Земли вошел метеорит, который, по одним данным, является "пришельцем" из-за пределов Солнечной системы, а по другим – куском корабля пришельцев.

Объект вошел в атмосферу Земли над западной частью Тихого океана и это событие связали с подземными вибрациями, зафиксированными на сейсмической станции на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее.

Учитывая эти вибрации, Лоэб вычислил место падения этого объекта и устроил экспедицию, чтобы достать обломки с океанского дна. Тогда были обнаружены сферулы, которые Лоэб считает космической сенсацией, хотя не все с ним согласны.

Однако теперь может оказаться, что Лоэб обманул сам себя, поскольку, как считает Фернандо, ученый искал обломки совсем не там, где на самом деле упал метеорит.

"Сигнал (который фиксировали на Земле во время пролета метеорита. – Ред.) со временем менял направление, точно соответствуя проходящей мимо сейсмометра дороге", – сказал планетарный сейсмолог.

Он признает, что достаточно трудно доказать, что тот или иной сигнал не происходит от чего-либо, но в случае с инцидентом в январе 2014 года, ученые обнаружили, что было много аналогичных сигналов и "они имеют все характеристики, которые мы ожидаем от грузовика, и не имеют никаких характеристик, которые мы ожидаем от метеорита".

Фернандо отмечает, что все предположения Лоэба основываются на неправильно интерпретированных данных, и метеорит на самом деле вошел в атмосферу где-то в другом месте.

"Место падения огненного шара на самом деле было очень далеко от того места, куда отправилась океанографическая экспедиция, чтобы собрать эти обломки метеорита. Они не только использовали неправильный сигнал, но и искали не в том месте", – подчеркнул Фернандо.

В своем новом исследовании ученые использовали данные со станций в Австралии и Палау, предназначенные для обнаружения звуковых волн от ядерных испытаний, и вычислили более вероятное место падения метеорита, находящееся более чем в 160 километрах от исследуемого Лоэбом района.

"Что бы ни было найдено на морском дне, оно абсолютно не связано с этим метеором, независимо от того, был ли это природный космический камень, или обломок инопланетного космического корабля – хотя мы сильно подозреваем, что это были не инопланетяне", – резюмировал Фернандо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о теории Лоеба, согласно которой пришельцы в Солнечной системе могут запускать зонды на Землю.

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