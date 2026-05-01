Ведущий хостинг-провайдер обозначил российский мессенджер Мах как 'шпионское ПО': какие это может иметь последствия

Ведущий хостинг-провайдер Cloudflare классифицировал домен max.ru как опасный, а его главный продукт, российский мессенджер Мах был обозначен как "шпионское программное обеспечение". Такие классификации провайдер предоставил из-за ранее зафиксированных четырех нарушений безопасности.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Cloudflare Radar. В свою очередь в издании владельца Telegram предположили, что решение Cloudflare по Мах связано с аналогичным решением по пиратскому .клиенту Telegram под названием Telega.

О чем речь идет

Метка шпионское программное обеспечение – это сигнал для систем безопасности о том, что программа или веб-сайт занимается скрытым сбором и передачей данных. Это может включать перехват сообщений и звонков, доступ к файлам и геолокации (скрытый мониторинг перемещения и личной информации), а также передачу данных третьим лицам.

Обычно онлайн-магазины цифровых приложений AppStore и Google Play удаляют программы с такой репутацией.

То есть, следует ожидать, что российский Мах также будет удален из магазинов.

При чем здесь Telegram

Неофициальный клиент Telegram под названием Telega появился в России после запрета режимом этого мессенджера. Но этот клиент работает на инфраструктуре VK и тесно связан с мессенджером Мах – то есть, также используется для государственной цифровой слежки.

В середине апреля пользователей стали предупреждать, что Telega "содержит вредоносный код".

Собеседник издания владельца Telegram отмечал, что ключевым фактором стал именно отзыв TLS-сертификата и вышеупомянутая отметка Cloudflar.

Интернет в РФ

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти планируют брать с граждан дополнительную плату за международный интернет-трафик. Таким образом кремлевский режим хочет бороться с использованием VPN-сервисов для обхода повальной цензуры онлайн.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к россиянам и заявил о формировании масштабного "Цифрового сопротивления".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!левак