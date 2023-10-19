В Турции найдена 11000-летняя статуя мужчины-эксгибициониста. Фото

В Турции археологи раскопали статую гигантского мужчины ростом 2,3 метра, обхватившего руками свой пенис. Статуя также особенна тем, что у мужчины очень четко выражены позвоночник и ребра, что может указывать на то, что изображенный мужчина является мертвым.

Об открытиях рассказывает Livescience со ссылкой на исследователей. Кроме статуи мужчины-эксгибициониста была обнаружена также и статую дикого кабана в натуральную величину.

Найденным статуям примерно 11 тысяч лет и они происходят из Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе, которые являются одними из старейших храмовых комплексов в мире.

Большую каменную скульптуру мужчины раскопали на месте Карахан-Тепе. Как рассказали в министерстве культуры и туризма Турции, монумент изображает мужчину высотой 2,3 метра. Его ребра, позвоночник и плечи особенно четко выражены поэтому, как предполагают исследователи, мужчина может быть изображен мертвым.

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"Находки из Карахан-Тепе кажутся мне самыми интересными. Любая интерпретация статуи на данный момент является гипотетической", – сказал профессор антропологии из Университета Торонто Тед Баннинг, не участвовавший в исследовании.

Он предполагает, что мужчина изображен мертвым и мог представлять "важного предка, связанного со зданием".

Комментируя тот факт, что фигура сжимает свой пенис, Баннинг предположил, что это может означать, что мужчина был родоначальником социальной группы, например, рода или клана, связанного со зданием.

Что касается статуи кабана, то она была вырезана из известняка. Ее длина, как рассказали в Немецком археологическом институте, составляет 1,4 метра, а высота – 70 сантиметров. Ориентировочно, она, как и статуя мужчины, была создана между 8700 и 8200 годами до н.э.

На поверхности статуи кабана обнаружили красные, черные и белые пигменты, которые, по мнению ученых, могут указывать, что скульптура могла быть когда-то раскрашенной.

Не участвовавший в раскопках профессор антропологии из Университета Северной Каролины Бенджамин Арбакл отметил, что эти открытия "представляют последние впечатляющие находки из этих мест, которые трансформируют наше понимание доземледельческих сообществ".

Недалеко также была обнаружена и небольшая скульптура стервятника. О ее возрасте ничего не известно.

Ранее считалось, что сообщества охотников-собирателей в юго-западной Азии около 11 000 лет назад были относительно простыми и небольшими, но последние открытия опровергают эту идею.

Гебекли-Тепе – это обширное мегалитическое место, заполненное Т-образными столбами и сложными скульптурами, изображающими животных, абстрактные символы и человеческие руки. Ученые предполагают, что массивный и сложный комплекс использовался в погребальных ритуалах.

Беннинг считает, что постройки в Карахан-Тепе и Гебекли-Тепе, возможно, использовались как дома, а не храмы и потому логично, что каждая из них имела своего родоначальника.

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