В работе ChatGPT произошел масштабный сбой: в чем причина и когда снова заработает

Пользователи чат-бота ChatGPT 20 апреля столкнулись со сбоем в работе сервиса искусственного интеллекта в разных странах. Люди массово сообщают об отсутствии ответов, ошибках при загрузке и нестабильной работе системы.

Информацию о сбоях обнародовала платформа Downdetector, которая отслеживает состояние онлайн-сервисов. В компании OpenAI также подтвердили технические проблемы и отметили, что сейчас выясняют причины.

"Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы выясняем причину проблемы в указанных сервисах", – говорится в официальном сообщении.

Ситуация развернулась довольно быстро. Сначала единичные жалобы, а потом – волна сообщений из разных стран. Пользователи пишут, что не могут открыть чат, получить ответ или даже увидеть предыдущую историю диалогов.

Некоторые описывают долгое ожидание ответа, который так и не появляется. Другие говорят, что система вообще не реагирует на запросы. Выглядело как типичный массовый сбой – когда все работает нестабильно и одновременно у многих.

Детали сбоя

Самое важное – проблема охватила сразу несколько сервисов. Кроме основного чат-бота, трудности возникли с доступом к Codex. В OpenAI предупредили, что пользователи ChatGPT Business могут испытывать проблемы в течение примерно часа после обновлений или добавления новых лицензий.

Также зафиксированы трудности с загрузкой истории чатов, что для многих критично. Часть пользователей сталкивается с полным отсутствием ответа на запросы, другие – с задержками. И это еще не все: сообщается о перебоях в работе других систем искусственного интеллекта, в частности Claude и Gemini.

