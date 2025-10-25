В новых версиях iOS 26 появятся дополнительные функции: что известно

Apple активно расширяет функциональность своей мобильной операционной системы. Несмотря на недавний релиз iOS 26, разработка новых функций продолжается, и уже сейчас доступна бета-версия iOS 26.1. В ней появляются первые обновления, в частности расширение языковой поддержки Apple Intelligence и Live Translation.

Однако самое интересное — впереди. Ожидается, что в течение следующих обновлений — до iOS 26.4 — iPhone получит целый ряд новых возможностей. Некоторые из них уже подтверждены, другие — только упомянуты в коде или на официальных страницах Apple, отмечает издание MacRumors.

Цифровой паспорт: будущее идентификации

Одной из самых ожидаемых функций является возможность добавления цифрового паспорта США в Apple Wallet. Это позволит использовать iPhone в качестве удостоверения личности на контрольно-пропускных пунктах TSA в отдельных аэропортах. Хотя функция не заменяет физический документ и не будет пригодной для международных путешествий, она станет важным шагом в развитии цифровых документов. Также Apple заявляет, что цифровые удостоверения будут соответствовать стандарту REAL ID и могут использоваться для верификации возраста и личности онлайн или в магазинах.

RCS и обновление уведомлений

Apple работает над внедрением поддержки RCS Universal Profile 3.0, которая должна приблизить обмен сообщениями на iPhone до уровня iMessage. Нововведения будут включать сквозное шифрование, возможность редактирования и отмены сообщений, встроенные ответы и улучшенную интеграцию Tapback. Хотя эти функции еще не появились даже в бета-версиях iOS 26.1, их ожидают в будущих обновлениях в течение цикла iOS 26. Поддержка RCS позволит сделать коммуникацию между iPhone и Android более безопасной и удобной.

Персонализированная Siri: еще ближе к пользователю

Новые функции Siri будут ориентированы на более глубокое понимание личного контекста пользователя. Apple обещает, что голосовой помощник сможет лучше обрабатывать запросы, основываясь на информации из приложений "Почта", "Сообщения" и других сервисов. Например, Siri сможет найти детали рейса мамы пользователя или предложить время для бронирования обеда. Ожидается, что персонализированная Siri появится в США весной 2026 года вместе с iOS 26.4.

Погода через спутник: прогнозы без сети

В коде iOS 26 была найдена функция "Погода через спутник", которая позволит просматривать прогнозы без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Это станет частью уже имеющегося набора спутниковых функций Apple, к которым относятся экстренные вызовы, сообщения, Find My и помощь на дороге. Хотя функция пока не была официально анонсирована, ее запуск может существенно расширить возможности iPhone в отдаленных регионах.

Новые эмодзи: еще больше способов выражения

Обновление iOS 26.4 также принесет новые эмодзи согласно стандарту Unicode 17.0. Среди новинок — тромбон, сундук с сокровищами, балерины, яблочное ядро, искаженное лицо (популярное в Discord) и мохнатое существо. Apple традиционно добавляет новые эмодзи в мартовских обновлениях, поэтому ожидать их можно уже в начале 2026 года. Новые символы еще больше разнообразят визуальную коммуникацию в мессенджерах.

В ближайшие месяцы пользователи iPhone увидят постепенное внедрение новых функций, которые изменят повседневное использование устройства.

