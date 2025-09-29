В iOS 26 можно управлять iPhone жестами: как настроить

Появление голосового ассистента Siri в смартфонах от компании Apple вызвало настоящую революцию. Операционная система iOS 26, которую уже можно установить на новые модели iPhone, а также планшеты iPad, предлагает еще одно интересное обновление, которое упрощает управление гаджетом.

Как пишет издание Lifehacker, в системе появилась функция Switch Control, позволяющая перемещать и выбирать объекты на экране простым движением головы. Теперь вы можете запрограммировать определенные функции и сочетания клавиш на уровне ОС, которые будут запускаться определенным жестом, выполненным головой. Например, можно поднять брови, чтобы перейти на главный экран.

Как настроить жесты головой в iOS 26

Для начала убедитесь, что на вашем iPhone установлена последняя версия iOS 26. Далее перейдите в меню "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Отслеживание положения головы" и включите функцию "Отслеживание положения головы".

Прежде чем начать использовать эту функцию, обратите внимание на функцию "Управление задержкой". Эта функция позволяет удерживать курсор в одной точке в течение определенного времени, чтобы выбрать действие, над которым он находится. По сути, если вы управляете курсором с головой и смотрите на определенную точку на экране, эта точка будет выбрана автоматически. Это может привести к случайным нежелательным нажатиям, поэтому, если вы хотите использовать жесты головой, лучше сначала отключить управление задержкой.

Когда все подготовите, перейдите к разделу "Действия". Здесь вы сможете выбрать один из множества жестов, таких как "Поднять брови", "Открыть рот", "Улыбнуться", "Высунуть язык", "Моргать глазами", "Наморщить нос", "Сдвинуть губы вправо" и "Сдвинуть губы влево". Выберите действие и сопоставьте его с тем, что вы хотите сделать на телефоне. Так вы можете открывать определенные приложения, запускать камеру, вызвать Siri или назначить любые функции универсального доступа или действия прокрутки.

Также вы можете настроить чувствительность этой функции (от слабой до преувеличенной), чтобы уберечь себя от случайной реакции телефона на вашу обычную мимику.

Назначив несколько жестов соответствующим жестам головой, вы сможете имитировать движения пальца. Например, можно назначить "Сдвинуть губы вправо" на прокрутку вниз, а "Сдвинуть губы влево" на прокрутку вверх и использовать их в паре. Аналогично, можно назначить "Поднять брови" на "Домой" для завершения эффекта.

Вы также можете легко включать и выключать функцию отслеживания движений головы, поскольку она связана с AssistiveTouch. Вы можете добавить переключатель AssistiveTouch в пункт управления для доступа к функциям отслеживания движений головы одним касанием. Откройте "Пункт управления", нажмите и удерживайте пустое место, нажмите "Добавить элемент управления", а затем найдите и добавьте элемент управления AssistiveTouch. Теперь нажатие на него будет включать или отключать функцию отслеживания движений головы.

