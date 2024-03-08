Ученые за считанные часы создали дрон-убийцу из ИИ, способного узнать лицо жертвы

Новейшие технологии развиваются поразительными темпами. Недавно ученые буквально за считанные часы создали дрон-убийцу, который на основе искусственного интеллекта способен распознать лицо жертвы.

Небольшой беспилотник может не только нацеливаться на людей с помощью распознавания лица, но и преследовать жертву на высокой скорости. Ученые отмечают, что в настоящее время не существует средств защиты от такого оружия. Детали рассказало издание Livescience.

Луис Венус, предприниматель и инженер, подключил систему искусственного интеллекта (ИИ) в небольшой дрон, чтобы преследовать людей. Ученый предупредил, что нужно всего несколько часов, чтобы настроить небольшой коммерчески доступный беспилотник и самостоятельно охотиться на цель.

Сотрудничая с другим инженером Робертом Лукошко, Венус настроил функционал беспилотника для обнаружения объектов. Функция распознавания лица работает на расстоянии до 10 метров, то есть вооруженная версия беспилотника может использоваться для нападения на конкретного человека.

Венус выразил тревогу относительно того, насколько просто оказалось сделать такое оружие.

"Нам понадобилось всего несколько часов. Я понял, насколько это страшно. Вы можете легко привязать к беспилотнику небольшое количество взрывчатки. Пока не существует систем защиты общественных пространств от системы подобных дронов", – отметил Венус.

Инженер подчеркнул, что не будет публиковать код, связанный с этим экспериментом. Он также предупредил, что не исключено, что в ближайшее время с помощью такой технологии может быть организована террористическая атака. На самом деле нужны глубокие технические знания для разработки системы, но со временем писать программное обеспечение будет легче и легче, отчасти благодаря прогрессу ИИ в качестве помощника в написании кода.

Смысл эксперимента в том, что нужно срочно создавать антидроновые системы защиты, например для важных объектов или гражданских помещений, где могут собираться большие толпы. По словам Робина Радара, общество может создать несколько контрмер, включая камеры, акустические датчики и радары для обнаружения беспилотников. Могут понадобиться такие технологии как радиочастотные помехи, GPS-спуферы, сетевые пушки, а также высокоэнергетические лазеры.

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